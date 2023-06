Como “COMPRAR” aumento de limite do cartão Nubank?

Aumento de limite no cartão Nubank – Dentro do setor financeiro, instituições estão adotando novas estratégias para melhorar a experiência do cliente e agilizar processos. O Nubank, famoso pela sua cor roxa e atendimento ao cliente, introduziu recentemente uma ferramenta inovadora que permite aos seus usuários aumentar o limite de crédito de maneira instantânea utilizando investimentos como garantia. O novo recurso, chamado Nu Limite Garantido, oferece uma solução alternativa para aqueles cujos pedidos para aumentar os limites de crédito levam dias para serem processados ou até mesmo não são aprovados.

O Nu Limite Garantido do Nubank oferece uma alternativa para aumentar o limite do cartão de forma instantânea, utilizando investimentos como garantia.

Cartão com limite baixo?

O Nu Limite Garantido funciona de maneira bastante simples. Está sendo gradualmente disponibilizado para os usuários do cartão de crédito Nubank e do Ultravioleta, outra oferta de cartão de crédito da fintech. Esta nova função permite aos clientes elevar seus limites de crédito através do dinheiro investido, começando a partir de apenas R$ 1. Para acessar o Nu Limite Garantido, os usuários devem depositar dinheiro em uma modalidade específica de investimento chamada RDB, ou Recibo de Depósito Bancário. Uma vez feito o depósito, o valor é imediatamente adicionado ao limite de crédito do cartão do cliente.

Entretanto, é crucial salientar que, no caso de o cliente não efetuar o pagamento da fatura até a data de vencimento, os investimentos no RDB atuam como uma garantia para o pagamento do saldo devedor. Os valores investidos podem ser utilizados para a quitação parcial ou total da fatura, dependendo do montante disponível.

Para ativar o Nu Limite Garantido, os usuários devem acessar o aplicativo do Nubank e procurar a opção “Ajuste de limite” na seção do cartão de crédito. Ao selecionar essa opção, os usuários são redirecionados para a seção de criação de “Caixinhas” do Nubank, onde serão orientados a criar uma caixinha específica para aumentar seu limite de crédito. Importante mencionar que os investimentos prévios feitos pelo usuário não são afetados pela ativação dessa função.

Rendimento

O Nubank também informou que o investimento no RDB rende 100% do CDI. No entanto, esses rendimentos não são considerados para o aumento do limite de crédito – apenas o valor principal depositado é somado ao limite.

Esse método inovador para aumento instantâneo do limite de crédito é uma solução viável para situações em que é necessário um valor maior para garantir uma compra. Além disso, permite ao usuário aproveitar mais os benefícios do cartão de crédito, como acumular milhas, pontos e obter descontos, sem precisar aguardar a análise detalhada da instituição financeira.

Vale ressaltar que o Nubank não é o único no mercado financeiro a implementar um recurso como esse. O Banco Inter, outra fintech brasileira, oferece uma opção semelhante conhecida como “CDB mais limite de crédito”. Assim como o Nu Limite Garantido, essa modalidade de investimento do Banco Inter permite que os clientes aumentem o limite de seus cartões de crédito de forma instantânea.

Em conclusão, a tendência no setor financeiro parece estar se inclinando para a facilitação do aumento do limite de crédito através de investimentos, e é provável que vejamos mais fintechs adotando estratégias semelhantes no futuro, à medida que buscam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

