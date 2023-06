DE GRAÇA: anticoncepcionais e outros remédios entram para o programa Farmácia Popular

Nesta última quarta-feira (7), foi anunciado para quem usa esses remédios mensalmente: contraceptivos e tratamento da osteoporose, temos uma boa notícia para você, eles começarão ser disponibilizados gratuitamente através do programa Farmácia Popular do Brasil.

Para quem se lembra, esses medicamentos antes eram disponibilizados no programa através de duas modalidades, para asma, diabetes e hipertensão, tudo gratuito e copagamento com 90% de desconto para também outras 8 categorias. E atualmente, as 5 milhões de mulheres que antes pagavam a metade vão ser beneficiadas pois agora pode retirar de forma gratuita.

Vale ressaltar, que o programa vai ser ampliado para ajudar mais pessoas, os 55 milhões de brasileiros que estão inscritos no programa Bolsa Família e esses beneficiários vão ter acesso a 40 medicamentos que estarão disponíveis na lista do Farmácia Popular do Brasil, que consegue abranger o tratamento de 11 doenças.

confira quais são os remédios gratuitos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Medicamentos gratuitos

Asma

Diabetes

Hipertensão

Contraceptivo

Osteoporose.

Tratamentos em formato de copagamento – até 90% de desconto

Dislipidemia (presença de níveis elevados de lipídios (gorduras) no sangue, como no caso do colesterol total)

Doença de Parkinson

Glaucoma

Incontinência (fralda geriátrica)

Rinite

Rinite DM II + Doença Cardiovascular (acima de 65 anos).

Veja também: Alerta! Demência pode ser causada por ESTES remédios, afirma pesquisa

Farmácia Popular está crescendo

O programa Farmácia Popular pode estar prestes a crescer, o Governo Federal está estudando oportunidades para retomar esse programa com uma oferta maior de medicamentos gratuitos e também a criação de novas unidades em cidades que são mais vulneráveis. E eles estão na expectativa que até o final deste ano o programa Farmácia Popular esteja funcionando em até 5.207 cidades brasileiras.

Esse relançamento já aconteceu em Pernambuco, junto com o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Com esses medicamentos que serão fornecidos gratuitamente, a Farmácia Popular vai conseguir atingir também a população indígena. É importante que um representante de cada comunidade seja responsável para retirar esses medicamentos que são indicados, e não precisa apresentar o CPF.

Essa iniciativa teve a partir do projeto-piloto no território conhecido como Yanomami, que fica localizado em Roraima e futuramente será expandida para diversas outras regiões, porque esse é o intuito da Farmácia Popular.

A Farmácia Popular foi criada no ano de 2004 através de uma ação complementar de assistência farmacêutica do SUS (Sistema Único de Saúde). No início do programa eles ofereciam os medicamentos com descontos e depois conseguiu criar vínculos com farmácias parceiras e drogarias de rede privada. No ano de 2011 foi quando os remédios gratuitos começaram a serem distribuídos para asma, diabetes e hipertensão.

E para complementar, esse processão de expansão conseguiu incluir contraceptivos e remédios para tratamento de osteoporose gratuitamente.

Veja também: Consultas e remédios mais BARATOS para aposentados do INSS; confira a nova carteirinha