Doenças e condições que podem te APOSENTAR em 2023; entenda como funciona

Se você é uma pessoa que pretende se aposentar neste ano de 2023 através da aposentadoria por invalidez, é necessário entender que cada enfermidade vai passar por uma análise, até o momento não tem uma lista absoluta e definitiva que vai abrir as portas para aposentadoria. Por isso, resolvemos fazer esse texto para conseguir explicar as regras para ter esse benefício do INSS como realmente é feito o procedimento.

A aposentadoria por invalidez, para quem não sabe, é um benefício previdenciário por incapacidade que foi concedido ao segurado. No entanto, alguma moléstia ou incapacidade não vai poder mais exercer atividades que são laborativas.

Esse assunto precisa ser bem direcionado e explicado pois diversas pessoas têm dúvidas de como ter essa aposentadoria, pois essas dúvidas estão ligadas as regras complexas da Previdência Social, e com essa dificuldade eles não sabem como entrar no benefício.

Quais doenças que podem se aposentar?

Vale ressaltar que não existe uma lista específica de doenças para conseguir ter acesso a aposentadoria por invalidez e sim a partir da condição em que o segurado deve estar atualmente. Tem algumas doenças que estão previstas em lei devido a gravidade que não exige o cumprimento dessa carência mínima do INSS para ter essa concessão do benefício.

Ou seja, se o segurado ficar incapacitado por algumas doenças que vamos listar aqui não será preciso ter essa contribuição mínima de 12 meses ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para essa aposentadoria por invalidez.

Confira a lista de doença abaixo:

tuberculose ativa

hanseníase (lepra)

alienação mental

câncer (neoplasia maligna)

cegueira

paralisia irreversível e incapacitante

esclerose múltipla

cardiopatia grave

mal de Parkinson

espondiloartrose anquilosante

nefropatia grave

estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante)

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida — AIDS

contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada

hepatopatia grave

Acidente vascular encefálico agudo

Abdome agudo cirúrgico.

Ressaltando que mesmo se o trabalhador estiver incapacitado de exercer a atividade remunerada permanentemente, por mais que não seja uma das doenças acima, tem como o trabalhador garantir a sua aposentadoria.

Quais são as regras da aposentadoria por invalidez?

Lembrando que a aposentadoria devido ao caso de doença é a aposentadoria por incapacidade permanente, mais conhecida popularmente como aposentadoria por invalidez. Por mais que é um benefício onde a maioria das pessoas comentam sobre, tem muitos detalhes que não são esclarecidos e acabam deixando a pessoa entender que é difícil conseguir esse complexo sem dificuldade.

Até porque esse tipo de aposentadoria não basta apenas não estar exercendo atividade remunerada de carteira assinada e estar doente para realmente garantir a sua aposentadoria por invalidez, isso é mito. É claro que são pontos que o órgão analisa, mas vai além disso, para a pessoa receber a aposentadoria.

Mesmo que não seja uma doença listada acima, o trabalhador que estiver permanentemente incapaz para exercer atividade vai ser possível garantir a aposentadoria por invalidez.

