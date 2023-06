Lista: 40 remédios DE GRAÇA para quem recebe Bolsa Família

O programa Bolsa Família, é o maior programa social do Brasil que atende famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que a cada ano está aprimorando mais os seus benefícios, como neste ano de 2023 já complementou com os benefícios adicionais para crianças de 0 a 6 anos no valor de R$ 150,00 (no máximo 2 crianças por família).

Além disso, os jovens de 7 a 18 anos e as gestantes vão receber também o valor de R$ 50,00. E agora, tem uma novidade para esse público, essas famílias vão poder retirar gratuitamente cerca de 40 remédios dentro do programa Farmácia Popular, incluindo tratamentos para:

Hipertensão

Diabete

Asma

Fraldas geriátricas

Anticoncepcionais

Leia o texto abaixo para saber mais sobre esse programa.

agora os beneficiários do bolsa família podem pegar remédios gratuitos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como ter acesso a esses remédios?

O governo explicou que será necessário fazer um cadastro para retirada dos remédios, e essa identificação será através do próprio sistema da Farmácia Popular. Para que a pessoa consiga medicação é necessário que a pessoa vá até um estabelecimento credenciado que tem o selo “Aqui tem Farmácia Popular”, é preciso apresentar esses documentos:

identidade com foto e número do CPF

receita médica dentro do prazo de validade, seja emitida pelo SUS ou por um médico particular.

Para a pessoa que queira fazer a retirada das fraldas geriátricas é necessário que o paciente tenha pelo menos 60 anos ou seja uma pessoa que tenha deficiência, além de mostrar essa prescrição, laudo ou o atestado comprovando a necessidade do uso dessas fraldas.

Uma novidade que não podemos deixar de destacar é que o governo deseja também introduzir a Farmácia Popular nas comunidades indígenas para que eles tenham acesos a essas medicações através de um representante, e não será necessário informar o número do CPF.

Veja também: Consultas e remédios mais BARATOS para aposentados do INSS; confira a nova carteirinha

Remédios gratuitos

Veja abaixo a lista de medicamentos da Farmácia Popular:

Asma : brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg); sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

: brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg); sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg). Diabetes : cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg); glibenclamida (5 mg); insulina humana regular (100 ui/ml); insulina humana (100 ui/ml).

: cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg); glibenclamida (5 mg); insulina humana regular (100 ui/ml); insulina humana (100 ui/ml). Hipertensão : atenolol (25 mg); besilato de anlodipino (5 mg); captopril (25 mg); cloridrato de propranolol (40 mg); hidroclorotiazida (25mg); losartana potássica (50 mg); maleato de enalapril (10 mg); espironolactona (25 mg); furosemida (40 mg); succinato de metoprolol (25 ml)

: atenolol (25 mg); besilato de anlodipino (5 mg); captopril (25 mg); cloridrato de propranolol (40 mg); hidroclorotiazida (25mg); losartana potássica (50 mg); maleato de enalapril (10 mg); espironolactona (25 mg); furosemida (40 mg); succinato de metoprolol (25 ml) Anticoncepcionais : acetato de medroxiprogesterona (150 mg); etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg); noretisterona (0,35 mg); valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg)

: acetato de medroxiprogesterona (150 mg); etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg); noretisterona (0,35 mg); valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg) Dislipidemia (colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

(colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg) Doença de Parkinson: carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg); cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg); cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg) Glaucoma : maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

: maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg) Incontinência : fralda geriátrica

: fralda geriátrica Osteoporose : alendronato de sódio (70 mg)

: alendronato de sódio (70 mg) Rinite : budesonida (32 mg e 50 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

: budesonida (32 mg e 50 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose) Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos): dapagliflozina (10 mg).

Veja também: Comunicado para MULHERES do Bolsa Família: este grupo receberá R$ 200 a mais