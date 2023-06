Aposentadoria especial 2023: separe estes documentos para solicitar

Se você está pensando em se aposentar neste ano de 2023, esse texto é especialmente para você. As condições e também o tipo de atividade trabalhista podem te ajudar para a aposentadoria chegar mais rápido para o trabalhador, tudo isso porque uma modalidade do benefício (que não é muito notada pelos trabalhadores) na hora de realizar o pedido para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode fazer a diferença.

O que estamos tentando dizer é sobre a aposentadoria especial, pois ela consegue incluir alguns fatores como a insalubridade e periculosidade em várias atividades profissionais para garantir um descanso e menos tempo de contribuição para a previdência.

É necessário saber quais são os documentos aceitos pelo INSS para comprovar a condição do direito a essa aposentadoria especial, como por exemplos valores, e também como fazer esse procedimento para quem tem direito.

Quem pode ter direito a essa aposentadoria especial?

Para receber essa aposentadoria é necessário o trabalhador conseguir provar que trabalhou em uma atividade que foi exposto ao algum risco, a algum tipo de agente prejudicial que é definido através da legislação em vigor. Pois esses agentes nocivos podem trazer riscos ao trabalhador pois são químicos, físicos e biológicos, e esses fatores podem colocar risco a saúde.

Vale ressaltar que agentes físicos são os trabalhadores que são expostos a ruídos acima do permitido, ou seja, 85 dcb, frio ou calor excessivos, e diversos outros fatores. Já em relação aos agentes químicos, eles são trabalhadores que lidam com arsênio, benzeno, iodo, cromo, amianto e diversos outros.

Não podemos deixar de destacar os agentes biológicos que são trabalhadores que tem atividade em contato com vírus, fungos, bactérias, lixo urbano, cemitérios e outros.

Idade para a aposentadoria especial

No ano de 2019, quando aconteceu a reforma da previdência foi fixado uma idade mínima para esse tipo de aposentadoria especial, ou seja, para se aposentar é necessário ter esses requisitos:

55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição

58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição

60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição

Documentos para solicitar aposentadoria especial

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

LTCAT (Laudo das Condições Ambientais do Trabalho)

Carteira de trabalho

Prova testemunhal

Outros documentos

Precisamos destacar que o documento PPP é o mais comum para poder comprovar o direito da aposentadoria especial, esse tipo de documento é fornecido pela empresa, o RH consegue emitir esse documento. Para esse tipo de aposentadoria é necessário e extremamente importante provar que o segurado trabalhou nessas condições nocivas à saúde e por quanto tempo ele esteve exposto.

