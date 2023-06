VITÓRIA para os TRABALHADORES! FGTS distribuirá 15 BILHÕES de lucro este ano

Uma notícia está surpreendendo os brasileiros. Desde o ano de 2017 que a instituição da Caixa Econômica Federal faz a distribuição do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), e no mês de junho do ano de 2022, cerca de 99% desse rendimento do fundo no ano de 2021 foi depositado na conta de 106,7 milhões de trabalhadores.

E para complementar, ainda neste ano vai ser distribuído mais de R$ 15,371 bilhões que são relativos ao ano de 2022. Vale ressaltar que essa quantia vai ser destinada tanto para as pessoas que estão atualmente com as contas ativas e inativas do FGTS.

Conta Ativa x Conta Inativa

As contas ativas são as contas que estão vinculas ao emprego atual, ou seja, todo trabalhador que exerce atividade remunerada com carteira assinada tem uma conta ativa no FGTS.

Já as contas inativas são as contas dos empregos anteriores e, devido a isso, é possível o trabalhador ter mais de uma conta no FGTS. Tudo pode depender da quantidade de empregos que ele já teve.

Vale ressaltar que o lucro do FGTS é aplicado em cima da conta do trabalhador, pois isso está na lei, e a definição desse montante pode ser dividido entre os cotistas e o Conselho Curador é o responsável. A Caixa Econômica Federal tem até o dia 31 de agosto para repassar esses valores para as contas do FGTS.

Direito ao lucro do FGTS 2023

É apenas um único requisito para os trabalhadores terem direito a esse lucro do FGTS no próximo ano, é necessário que tenham saldo nas contas vinculadas ao FGTS no dia 31 de dezembro do ano de 2022. Assim a correção monetária do saldo do FGTS será aplicada pelo governo no dia 31 de dezembro.

Ou seja, o trabalhador que tem saldo nas contas do FGTS no último dia de 2022 tem direito a essa distribuição do lucro, até aquelas pessoas que depois do dia 31 de dezembro sacou uma parte ou integralmente o dinheiro. Vale lembrar que o dinheiro vai somar ao saldo do FGTS e não pode sacar pelos trabalhadores, pois conforme as regras o saque é permitido somente em determinadas ocasiões.

Ocasiões permitidas para sacar o FGTS

O trabalhador não pode sacar o dinheiro do FGTS, somente se estiver cumprindo as regras que foram estabelecidas, ou seja, é necessário estar inserido nas ocasiões em que o saque do FGTS pode ser feito, confira:

Demissão sem justa causa

Rescisão por acordo

Fim do contrato por prazo determinado

Falência da empresa onde você trabalha

Rescisão por culpa recíproca ou força maior

Ao se aposentar

Calamidade pública

Suspensão do trabalho avulso

Falecimento do trabalhador

Idade superior a 70 anos

Problemas de saúde

Conta inativa por três anos

Compra de casa própria

Saque emergencial

Saque-aniversário.

