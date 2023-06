Use estas 3 CORES para se sentir mais disposto e motivado durante o dia

É normal termos dias ruins em nossa vida, nem sempre acordamos bem e com disposição. O problema é que as vezes se cobramos demais, quando na verdade precisar entender os dias ruins e tentar contornar essa situação e não apenas se deixar levar pela situação. Tomar boas atitudes com: colocar uma música que você goste e que é animada, tente mudar o humor, comer alguma coisa gostosa, coisas que podem te ajudar a sair desse baixo-astral.

No entanto, também existem outros métodos para tentar transformar o seu dia triste em um dia feliz, e um deles incluem colocar um pouco de cor ao seu redor. Muitas pessoas não conhecem essa dica, por isso estamos compartilhando para te ajudar. Algumas cores podem fazer a diferença na sua rotina.

use o truqe das cores. Imagem: vecstock / FreePik

Cores que ajudam a ter um dia melhor e se sentir mais disposto

Verde

A primeira cor que queremos mencionar é o verde, essa cor já é bastante conhecida por trazer um ar de positividade e boa energia, além de transmitir saúde e jovialidade. A cor verde é associada a natureza e também crescimento, e isso pode despertar no ser humano uma sensação revigorante.

Quem nunca brincou que tocar em alguma coisa para trazer esperança, não é mesmo? Não é atoa essa brincadeira, é porque realmente ela faz a diferença ao nosso redor e podemos acrescentar essa cor em nossos looks, decorações e paleta de cores. Vale a pena tentar.

Laranja

O laranja é uma cor vibrante e com isso ele pode estimular no ser humano um ar de energia. E com isso, ela pode despertar também uma criatividade e motivação, e isso pode ajudar no dia que a pessoa está mais pra baixo ou em crise por não conseguir avançar, usando a cor laranja ela pode aumentar o entusiasmo e isso pode gerar outras motivações.

Lembrando que a cor laranja também remete ao meio de comunicação, pois ela consegue expressar a sociabilidade, e assim faz a mágica acontecer estimulando o bem-estar das relações, seja em família ou no trabalho.

Veja também: Astrologia das CORES: veja as que dão mais AZAR ao seu signo

Azul

A cor azul, todos devem já imaginar, que remete a calma, paciência, mansidão, serenidade, muitas pessoas costumam usar essa cor em decoração de quarto de bebê, para ter um efeito mais relaxante no cenário, e assim pode ser truques para diminuir o estresse e ansiedade.

Se deseja ter um ambiente na sua casa harmônico pode apostar em tons de azul, além de ficar uma decoração linda pode trazer uma sensação de paz, clareza mental e estimular o foco e concentração no dia a dia. Dica para quem tem ambiente específico para estudos: aposte no azul.

Em suma, se está precisando de um dia melhor e quer fazer essa diferença, pode apostar nessas três cores, tire um momento de reflexão e veja o que pode melhorar no seu dia e o seu humor.

Veja também: Corpus Christi SEMPRE cai de quinta-feira, em dias diferentes; por que isso acontece?