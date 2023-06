Modo “TRANCADO” do WhatsApp: 3 passos para manter seus segredos guardados

Atualmente, é muito difícil conhecer alguém que não faça uso do WhatsApp: ele foi lançado no ano de 2009 e, a partir de então, está cada vez mais famoso em todo o mundo, pelo fato de que tornou a comunicação entre as pessoas muito mais prática.

Porém, há um pouco negativo neste contexto: o app também faz com que seus usuários percam parte da privacidade que possuem, não sendo à toa que o tempo todo a empresa Meta, dona do “Whats” crie atualizações que buscam deixar a experiência de cada usuário mais completa.

Algumas destas atualizações já existem, e foram reunidas neste artigo, a fim de ajudar todas as pessoas que usam o WhatsApp diariamente e querem manter a privacidade de suas informações.

Deixando as informações “escondidas” no WhatsApp

Usar os recursos de privacidade do WhatsApp é muito mais fácil do que parece, conforme pode ser notado abaixo:

1. O recurso de sair “silenciosamente” dos grupos

Muitos usuários não sabem, mas já existe a possibilidade de sair de grupos sem que os demais membros vejam uma notificação a respeito disso: somente os administradores conseguem saber quem saiu.

Trata-se de uma opção perfeita para quem é mais discreto e não quer dar satisfações, e que pode ser obtida por meio da atualização do aplicativo.

O processo para sair de grupos continua o mesmo. A única diferença, caso o WhatsApp já esteja atualizado no aparelho, é que aparecerá uma mensagem dizendo que somente os administradores receberão a notificação de saída.

2. O recurso de deixar o “online” invisível

Para manter a privacidade e evitar possíveis incômodos, muitos usuários também utilizam o recurso de esconder o “Visto por último” e também o “Online”, que ficam abaixo do nome do dono da conta.

Aliás, é possível escolher quem poderá ver esses status: todos os contatos, nenhum contato, ou somente algumas pessoas selecionadas. Caso o app esteja atualizado, basta acessar as configurações da conta e, então, clicar em “Privacidade”, onde as opções de escolha estarão disponíveis.

Lembrando que se trata de uma via de mão dupla: quem escolhe esconder o “Online” de seus contatos também não conseguirá saber quando alguém estiver online.

3. O recurso de evitar prints

Por fim, outro recurso extremamente interessante e necessário para manter a privacidade dos usuários é o recurso de não permitir prints dos conteúdos que estiverem configurados com visualização única.

Imagens comprometedoras, por exemplo, não poderão ser reproduzidas.

Inclusive, o próprio Mark Zuckerberg afirmou que a Meta estará sempre em busca de outras maneiras de manter as mensagens protegidas: a ideia é que elas sejam tão seguras e privadas quanto uma conversa que acontece presencialmente.

As inovações a respeito do WhatsApp não param

Todos os recursos citados compõem atualizações que foram disponibilizadas a nível mundial, e ainda contribuem significativamente com uma campanha que foi criada justamente para educar os usuários, a respeito de como o WhatsApp atua protegendo cada conversa.

Tal campanha começou na Índia e no Reino Unido, mas já está presente em outros países.

Por fim, vale lembrar que o aplicativo recebe atualizações frequentes e, para não perder nenhuma delas, é sempre importante atualizá-lo conforme a disponibilidade, dentro das lojas de aplicativos.

