Sintomas de infarto nas MULHERES são diferentes; aprenda a identificar

Ninguém sabe o dia de amanhã, principalmente em relação a nossa saúde, por isso é importante a gente estudar um pouco sobre sinais em nosso corpo para sempre estar prevenidos. E quando assunto é saúde um dos temas mais difíceis é em relação aos infartos, pois o infarto no homem é diferente de como pode acontecer nas mulheres, é sempre bom saber as diferenças.

Os sintomas de infarto em mulheres podem começar como:

Cansaço extremo

Desconforto no pescoço

Esses são apenas alguns, mas é necessário buscar ajuda quando ter esses sinais, é sempre bom analisar antes de se automedicar.

Veja o texto abaixo para ter mais informações e como saber identificar.

veja os sinais de infarto em mulheres. Imagem: arquivo / FreePik

Tipos de sintomas em mulheres

Mayo Clinic, informa que as mulheres, infelizmente, estão mais propensas a apresentar esses sintomas de infarto que vem acompanhado com a dor no peito (efeito que todos conhecem e que sentem medo). No entanto, não é somente esse sintoma que pode diagnosticar infarto, é necessário conhecer outros sinais antes que seja tarde mais.

Os sinais podem ser:

Desconforto no pescoço

Mandíbula

Ombros

Desconforto na parte superior das costas ou do abdômen

Dor nos braços

Náuseas

Vômitos

Suores frios

Tonturas

Cansaço incomum

Azia

Sabemos que são tipos de sintomas mais vagos e que no dia a dia as vezes não são perceptíveis igual a dor no peito. Uma diferença de sintomas em mulheres durante um ataque cardíaco é a doença microvascular coronariana.

Ou seja, é comum que nas mulheres os bloqueios ocorrem não somente nas grandes artérias e sim também nos pequenos vasos que fornecem o sangue ao coração, e com isso os sintomas são mais difíceis de serem notados.

Veja também: Consultas e remédios mais BARATOS para aposentados do INSS; confira a nova carteirinha

Consultar um médico com um desses sintomas

Se a mulher começar a suspeitar de um possível ataque cardíaco é necessário não ignorar esses sinais mais ‘vagos’ e procurar imediatamente um atendimento médico para fazer os exames.

Acontece muito de as mulheres esperarem mais para ir ao médico do que os homens em relação a esses sinais, até porque os sinais de ataque cardíaco para as mulheres as vezes são difíceis de serem notados, e quando vão o caso já está mais grave. Alguns casos é preciso de atenção imediata.

Então não se esqueça: nos homens o sinal mais comum é a dor no peito durante um infarto, já nas mulheres os sintomas são outros e um pouco mais difícil de notar, mas fica esperto em relação a falta de ar, palpitações, ansiedade ou extrema fadiga.

Veja também: 5 SINAIS na urina revelam que sua saúde não vai bem; fique alerta