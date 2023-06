3 FRANQUIAS home office para ganhar dinheiro em casa ainda em 2023

O trabalho home office foi muito usado durante a pandemia e ficou permanentemente em nossas vidas, teve um grande crescimento nessa modalidade dentro do mercado de trabalho. Para não ficar somente em minhas palavras, segundo informações da pesquisa Tendências do home office no Brasil, que foi feita durante o ano de 2021 pela Fundação do Getúlio Vargas.

57,5% das empresas em nosso país confirmaram que estão usando o modelo home office, por mais que seja parcial ou total, incluindo também as empresas que já usavam essa modalidade antes mesmo de acontecer a pandemia.

Com esse novo modelo de trabalho as franquias home office estão se transformando em uma opção atrativa e vantajosa para aqueles que buscam liberdade e flexibilidade, principalmente para empreendedores.

confira 3 franquias para ajudar a ter dinheiro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

E as empresas, conseguem ter benefícios adotando esse método de trabalho?

A resposta é sim, usando esse método as empresas vão diminuir seus gastos como por exemplo:

Aluguel do espaço da empresa

Despesas de infraestrutura

Despesas com vale-transporte para funcionários

Tudo é uma questão de estratégia e também pode ser adotada para as empresas que estão passando por uma crise e precisa diminuir os gastos.

3 franquias para conseguir ganhar dinheiro no home office

– É Creed

A primeira da lista é a: É Creed, que é uma franquia de empréstimos pessoais e salariais, a pessoa que investir R$ 19.900 pode ter retorno em até 12 meses e não precisa ter uma experiência no mercado financeiro. É uma franquia que ajuda as pessoas e oferece soluções financeiras que são acessíveis.

Clube de Turismo

A segunda da lista ficou para a franquia Clube de Turismo, a pessoa pode investir o valor de R$ 6.900 e ter o retorno em até 12 meses. Essa franquia vai oferecer serviços de turismo incluindo:

– Hospedagem

– Passagem

– Dicas de turismo

Entre outros, é um mercado que está crescendo atualmente e vale a pena investir.

Blue Sol Energia Solar

Por fim, a que está em terceiro lugar é a franquia Blue Sol Energia Solar onde a pessoa pode começar com o valor de R$ 9.275 e pode ter retorno em até 2 meses, ela é uma franquia que está dentro do mercado de energia solar e oferece aos seus clientes serviços desde residências até a área de agronegócios.

Veja também: Alerta! Receita Federal quer informações de quem trabalha em Home Office

Vantagens

O home office permite flexibilidade, como informamos acima, pode trazer mais autonomia e satisfação os colaboradores, pois vão poder trabalhar de caso em um ambiente onde eles se sintam totalmente confortáveis, além de terem mais tempo, pois as vezes a residência dos funcionários ficam longe da localização da empresa.

Agora que conheceu 3 franquias que podem te ajudar a ter uma renda extra no trabalho office, não perca a oportunidade e conquiste sua independência ainda neste ano de 2023. Veja quais as melhores opções para a sua condição e invista em seus sonhos.

Veja também: Quer um EMPREGO NOVO? Esta é a segunda área que mais contratará no 2º semestre