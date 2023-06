Aviso de urgência: GRUPO de beneficiários que pode ser cancelado do Bolsa Família

Neste mês de junho, os beneficiários do programa Bolsa Família que teve os benefícios bloqueados no mês de abril e que ainda não foram até um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da sua casa para fazer o recadastramento, estão ocorrendo um sério risco de ter o benefício totalmente cancelado de uma vez por todas.

E perdendo o cadastro vai perder todos os benefícios que a plataforma do governo CadÚnico oferece aos benefícios, principalmente do programa Bolsa Família. No início do ano, o Governo Federal começou analisar criteriosamente todos os cadastros do Bolsa Família para alcançar todos que estavam irregulares.

E essas famílias que estavam com os dados irregulares foram bloqueadas de receber o benefício, o Ministério do Desenvolvimento Social estabeleceu um prazo de 60 dias para eles fazer esse recadastramento, mas quem não fizer pode perder de vez a oportunidade.

Recadastramento

Como informado acima, é extremamente importante fazer esse recadastramento para se manter no programa e a família continuar sendo auxiliada pelo Governo, por isso estamos escrevendo esse texto como orientação para que não seja excluído de vez do programa.

As pessoas que foram bloqueadas no mês de abril tentem ir o mais rápido possível ao CRAS para atualizar todos os dados de todos os integrantes de casa para não serem cancelados, pois não vai perder apenas o Bolsa Família e sim todos os benefícios que têm acesso.

Os programas são importantes para auxiliar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e promover a inclusão social dessas famílias, dando benefícios através da plataforma CadÚnico: social, educação e saúde.

O Governo Federal está ressaltando a importância desse recadastramento para garantir a total transparência dos programas sociais, pois foi criado para ajudar as famílias que realmente estão precisando, mas é importante ter os dados atualizados para evitar fraudes e que esse dinheiro não seja encaminhado para uma pessoa que só deseja se aproveitar da situação.

Desbloqueio do benefício

O Ministério do Desenvolvimento Social compartilhou que a partir do dia 23 de junho, o CadÚnico vai estar desbloqueado automaticamente para todas as famílias que conseguiram fazer o recadastramento entre os dias 15 de abril até o dia 19 de maio. Ou seja, mais um grupo será desbloqueado e assim vão voltar a receber novamente o benefício.

Esse desbloqueio automático vai agilizar o processo e garantir que essas famílias cumpram todos os requisitos do recadastramento para conseguir voltar a receber normalmente todas as parcelas retroativas do programa Bolsa Família a qual deixou de receber enquanto estava bloqueado.

