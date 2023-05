Solicitou o Bolsa Família? Descubra AGORA se foi aprovado ou não

Bolsa Família – A evolução tecnológica tem sido uma aliada na hora de proporcionar maior praticidade para a população, inclusive quando se trata de programas sociais do governo. No Brasil, os beneficiários do Bolsa Família, programa que auxilia financeiramente famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, contam com uma facilidade especial: a possibilidade de consultar pagamentos e informações sobre o benefício através de um aplicativo gratuito. Além disso, as famílias que ainda aguardam a aprovação para se tornarem beneficiárias também possuem uma série de canais para acompanharem o processo.

Bolsa Família: saiba como consultar a aprovação do programa social. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Fui aprovado no Bolsa Família?

A consulta sobre os pagamentos e demais informações referentes ao Bolsa Família pode ser feita pelo próprio aplicativo do programa. Uma ferramenta digital que visa trazer comodidade aos beneficiários, possibilitando que o acesso às informações seja feito de maneira prática, rápida e online. A aplicação pode ser baixada na loja de aplicativos do celular do usuário.

Além do aplicativo do Bolsa Família, os beneficiários podem também fazer uso do CadÚnico, outro app gratuito. Este oferece, além de informações, uma série de ferramentas financeiras, permitindo que o beneficiário realize ações como pagamentos, transferências e recargas de crédito no celular.

As famílias que estão no processo de solicitação do benefício e aguardam a aprovação para ingressar na lista de beneficiários do programa social também têm meios para acompanhar o progresso de suas solicitações. A Caixa Econômica Federal, responsável por gerir o programa, envia uma carta de confirmação para o endereço fornecido pelo responsável familiar durante o cadastramento no CadÚnico, comunicando a aprovação no benefício.

Caso a família ainda não tenha recebido a carta de aprovação, é possível buscar informações no setor responsável pelo Bolsa Família no município de residência da família. O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é um local onde as famílias podem tirar dúvidas e buscar orientações.

Existem vários canais disponíveis para aqueles que desejam consultar a aprovação do Bolsa Família ou esclarecer quaisquer dúvidas sobre o programa. Primeiro, através do aplicativo do Bolsa Família, disponível para Android e iOS. Nesta plataforma, os usuários podem se cadastrar e ter acesso a uma série de serviços.

CadÚnico

Outra opção é o site do Cadastro Único do Governo Federal. Na aba “Meus benefícios”, os interessados podem consultar suas informações e acompanhar a situação do seu benefício. Além disso, também há a possibilidade de obter informações por meio da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania, através do número 121.

A Caixa Econômica Federal, administradora do programa, oferece um serviço de atendimento pelo número 111. E, para quem prefere um atendimento mais moderno, existe a opção de utilizar o WhatsApp da Caixa Econômica Federal, através do número 0800 104 0104.

Esses canais demonstram o compromisso do governo e das instituições envolvidas em facilitar o acesso à informação e garantir que as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família estejam sempre atualizadas sobre o status de seus benefícios. Tudo isso, graças à evolução tecnológica que proporciona comodidade e acessibilidade, tornando a experiência dos usuários mais prática e eficiente.

