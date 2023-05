Não querem que saiba! Você tem direito a este benefício do INSS

Existe um benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que é praticamente um segredo, que se mantém escondido de boa parte da população brasileira. Sendo inclusive, que por conta de tanto “mistério” muitas pessoas simplesmente perdem a chance de ter acesso a um dinheiro a mais mensalmente, que poderia lhes ajudar consideravelmente no que diz respeito até mesmo às despesas básicas do dia a dia.

Aliás: não é raro encontrar brasileiros que acreditam que o INSS trabalha a fim de fornecer somente as aposentadorias e as pensões para os trabalhadores, sendo que o grupo de beneficiários, na verdade, é bem maior.

A verdade é que muitos benefícios que deveriam ser aproveitados por todas aquelas pessoas que têm direito a eles acabam ficando “escondidos”, como é o caso do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Na leitura a seguir, é possível descobrir quem de fato pode solicitá-lo, e qual é o processo necessário para que a solicitação aconteça.

O benefício do INSS que é praticamente mantido como segredo

Um dos grandes pontos positivos do Benefício de Prestação Continuada diz respeito ao fato de que, por meio dele, o beneficiário consegue receber até um salário mínimo vigente, que no momento está no valor de R$ 1.320, independentemente do tempo que tenha contribuído para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A regra de participação, portanto, é muito mais flexível do que as regras relacionadas a outros benefícios, o que facilita, e muito, o acesso ao dinheiro. Porém, é inegável o fato de que o BPC pode realmente ser considerado um benefício do INSS que, de certa forma, é mantido em segredo.

E isso acontece principalmente porque muitas das pessoas que podem recebê-lo nem mesmo sabem que ele existe.

O que é preciso para ter acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Quem deseja ter acesso a este benefício do INSS precisa, obviamente, atender a todos os pré-requisitos impostos pelo Instituto, sendo que o primeiro deles é ser uma pessoa idosa, ou mesmo ser uma pessoa que possua alguma deficiência. Sendo que, neste segundo caso, a idade é desconsiderada.

Além disso, é muito importante considerar também a renda familiar, uma vez que, no BPC, ela jamais deve ser maior que um salário mínimo vigente. Logo, isso significa que o futuro beneficiário, em 2023, deva ter uma renda familiar per capta de no máximo R$ 330.

Por fim, e igualmente importante, é preciso estar com todas as informações devidamente cadastradas e atualizadas dentro do Cadastro Único do Governo Federal.

No que diz respeito à solicitação desse benefício do INSS

Para fazer a solicitação, especificamente, o cidadão que se encontra apto a receber esse importante e pouco conhecido benefício do INSS deve acessar o Meu INSS, seja pelo aplicativo ou pelo site. Uma vez logado, será preciso que ele clique em “Novo requerimento”, a fim de fazer o pedido.

Depois, será preciso seguir todas as outras etapas conforme por indicado, a exemplo de informar se o dinheiro será pago para uma pessoa com deficiência ou para uma pessoa idosa.

Uma vez finalizado o pedido, caberá ao Instituto fazer a análise do mesmo, e dar ao solicitante uma resposta em no máximo 45 dias.

