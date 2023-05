Foi convocado no Bolsa Família? Se não atender será BANIDO

Desde o mês de março, o benefício do Bolsa Família vem passando por várias mudanças, claro, para o bem de todos os brasileiros. Tanto que neste mês de maio, a média mensal de pagamento ficou altíssima, algo nunca visto anteriormente. Todavia, quanto mais o governo paga, mais ele cobra também, tudo isso pelo bem do usuário final. Ou seja, durante a vigência do programa no modelo atual, as pessoas que forem convocadas e não se fazerem presentes, podem ter seu benefício suspenso, entenda.

Quem pode ter o benefício bloqueado?

Agora, o benefício do Bolsa Família está estabelecendo um alto piso para todos os seus beneficiários, ficando no valor de pelo menos R$ 600 por família, todavia, na maioria das vezes, as famílias estão recebendo um valor ainda maior. Uma vez que há vários outros acréscimos, como o próprio vale gás e o valor adicional para crianças com idade inferior a 6 anos.

Mas ao passo que o governo libera mais verbas para o programa (cerca de 14 bilhões já foram investidos) a cobrança também aumenta, a fim da população contribuir para que as metas do governo em vários setores venham ser cumpridas, como na saúde e na educação. Por conta disso, fica obrigatório que as crianças tenham um acompanhamento nutricional adequado, além disso, as gestantes também devem ser acompanhadas durante todo o pré-natal.

Outra parte que as famílias devem prestar atenção, é acerca da frequência escolar dos alunos, que precisa ser satisfatória, ou seja, eles não podem faltar muito, caso faltem, o benefício do bolsa família também pode ser suspenso. Uma vez que, basicamente, o programa social apoia os alunos no presente para construir o futuro.

Em vários estados, a convocação já começou

Como é o caso de quem mora em Manaus (AM), que agora, precisam realizar o acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o prazo para que eles realizem o acompanhamento é até o dia 30 de junho. Para que os beneficiários não sejam bloqueados do benefício social em questão, é preciso que em todos os semestres, eles realizem o acompanhamento em questão.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde local, o acompanhamento em questão tem por objetivo, alcançar todas as crianças com idade de até 7 anos, além das mulheres com idade entre 14 e 44 anos. E haverão duas vigências anuais, para que as famílias realizem o atendimento em questão.

Caso os usuários fiquem o ano inteiro sem ir até a unidade de saúde, o benefício será bloqueado. O cenário no momento não é tão otimista para o governo, pelo menos na atual vigência, apenas 35% dos beneficiários foram até a unidade de saúde, ou seja, ainda faltam mais da metade. A meta, até o final do mês de junho, é o atendimento de 82% dos habitantes que fazem parte do Bolsa Família, mas como é notório, a porcentagem atual está bastante longe disso. Mas o governo acredita que quando for mais disseminado a informação, que quem não for pode ter o benefício cortado, a adesão da população irá aumentar ainda mais. O que é esperado é uma superlotação nos próximos meses.

