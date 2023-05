Aposentados terão direito a MUITAS vantagens com essa novidade

O trabalhador passa sua vida toda trabalhando para no final do seu ciclo no mercado de trabalho, ele consiga a tão sonhada aposentadoria. Se isso já era bom, imagina agora, que o Governo Federal está preparando uma super novidade para os segurados do INSS que recebem algum benefício pela autarquia, sobretudo, os aposentados e pensionistas. Tudo isso está sendo possível através de uma parceria entre o INSS e vários bancos, públicos e privados. A novidade promete melhorar ainda mais a vida de todas essas pessoas, entenda.

Acaba de sair uma super novidade para os aposentados do INSS e Caixa Econômica Federal entrou na parceria, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais os benefícios serão oferecidos?

Atualmente, a maioria dos serviços oferecidos pelo INSS, podem ser realizados de maneira virtual, pelo aplicativo ou portal Meu INSS, a ideia da autarquia, é usar o sistema já existente e fazer um upgrade nele e lançar o Meu INSS+, que deve funcionar de maneira análoga a um clube de benefícios, no caso, focado para os segurados do INSS.

No momento, o clube está sendo desenvolvido por intermédio de uma parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, a ideia é que o sistema seja parecido com uma carteira virtual e o objetivo será oferecer incríveis vantagens para os segurados, a saber, descontos em:

Na compra de ingressos de cinemas;

Na compra de ingressos de shows;

Na mensalidade de academias;

Na compra de produtos em lojas;

Na compra de passagens;

No tratamento via telemedicina.

O lançamento da ferramenta está previsto para os próximos dias e irá ocorrer pelo aplicativo já existente, o Meu INSS. O aplicativo em questão pode ser baixado tanto em celulares com o sistema Android quanto iOS. Ademais, o cartão virtual também deve ajudar na agilidade em comprovar que o usuário em questão é beneficiário do INSS, ou seja, comprovando isso o segurado terá direito aos descontos mencionados.

Quais serviços são oferecidos pelo Meu INSS?

Com o advento da tecnologia, ficou bem mais fácil acessar vários serviços, que anteriormente, só poderiam ser acessados de maneira presencial indo até uma unidade física. É fato que a pandemia também ‘contribuiu’ de uma certa maneira para que isso ocorresse de uma maneira mais ágil. No momento, por intermédio do Meu INSS é possível ter acesso a uma gama de ferramentas, a saber:



É possível realizar requerimentos e localizar as agências mais próximas;

É possível agendar perícias médicas e pelo próprio aplicativo, dá para saber o resultado;

É possível fazer a consulta e dar início a todos os benefícios do INSS;

Há um espaço com uma calculadora exclusiva, para calcular as aposentadorias, seja por idade ou tempo de contribuição.

Por fim, outros serviços básicos também estão disponíveis, como alteração das informações cadastrais, emissão dos extratos de pagamento e também dos empréstimos consignados. E a grande novidade, é que há como pedir a revisão da vida toda diretamente pela plataforma, embora não seja tão indicado o usuário realizar a revisão sozinho, ela pode ser solicitada. A questão de o usuário precisar do auxílio de um advogado, é para evitar que ele venha perder dinheiro, pois da mesma maneira que o INSS pode estar pagando menos do que você deve receber, ele pode estar pagando a mais.

