Papel higiênico tem a ver com CÂNCER; confira a relação entre eles

Como já é do conhecimento de todas as pessoas, os estudos científicos estão sempre revelando informações a respeito de materiais e substâncias que parecem inofensivos no início, mas que podem, na verdade, causar grandes danos à saúde humana.

E são justamente as descobertas a respeito destas informações, por sinal, que ressaltam a importância da realização de avaliações e pesquisas não só a respeito de produtos químicos, mas, também, a respeito de diversas substâncias, dentro de diversos contextos.

E um exemplo disso é o composto químico chamado de polifluoroalquiladas, que por muitos anos foi considerado de baixa toxidade e extremamente estável. Porém, estudos realizados recentemente mostraram que alguns produtos do dia a dia podem ter tal composto em sua formulação.

Composto este que, por sinal, tem causado grande preocupação no que diz respeito à sua ligação com o câncer: até mesmo os perfluorocarbonos de cadeia longa entram neste contexto.

Já existem muitos estudos voltados para esta temática

Alguns estudos científicos têm investigado a ligação que pode existir entre o fato de uma pessoa ficar exposta a polifluoroalquiladas e vir a desenvolver câncer de algum tipo.

Este é o caso, por exemplo, de uma pesquisa que teve sua publicação feita na revista especializada Environmental Science & Technology Letters: embora o processo de estudo ainda esteja em andamento, as descobertas mostram-se preocupantes.

De modo geral, a exposição a alguns tipos de polifluoroalquiladas, de forma prolongada, de fato se mostra associada a um considerável aumento do risco de se adquirir câncer, de acordo com os estudos experimentais e epidemiológicos.

Tais compostos possuem grande capacidade de sobreviver no meio ambiente, e se acumulam no corpo humano com o passar do tempo.

A relação entre o papel higiênico e o câncer

Como citado acima, os estudos que estão sendo realizados têm descoberto uma grande quantidade de produtos que fazem mal à saúde humana: e um estudo realizado pela Universidade da Flórida (EUA), por sinal, revelou que o simples papel higiênico utilizado todos os dias pode conter polifluoroalquiladas (que podem ser chamadas simplesmente de PFA) e, por isso, estar relacionado às causas do câncer.

Por meio deste estudo, vieram à tona informações realmente alarmantes, no que diz respeito à presença de PFA neste tipo de produto: o esgoto coletado em vários continentes foi usado como base de análise.

O que dizem os resultados que foram coletados

No continente europeu, os números encontrados foram consideravelmente alarmantes: na Suécia, por exemplo, o papel higiênico foi identificado com 35% da substância capaz de causar câncer. Na França. A porcentagem ficou maior que 80%!

E isso representa basicamente que existe uma contaminação generalizada e substancial nas redes de esgoto, causada justamente pelas polifluoroalquiladas presentes no papel higiênico.

Esta descoberta, bem como sua possível relação com os casos de câncer, não deixa de ser um motivo de preocupação, realçando a importância de que mais estudos sobre esta temática sejam realizados.

