Concurso do IBGE com 8 MIL vagas em 2023: salário divulgado

Boa notícia! Nesta última semana o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos realizou a publicação de uma portaria autorizando o início de uma nova seleção para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Através deste concurso público é estimado que mais de 8 mil pessoas consigam vagas temporárias. O edital completo com as demais informações deve ser publicado dentro de alguns meses.

Concurso IBGE 2023 com mais de 8 mil vagas disponíveis

Concurso do IBGE é divulgado

No total serão mais de 8 mil vagas temporárias ofertadas aos brasileiros através do concurso público do IBGE 2023. Serão vários cargos oferecidos através do certame, que deverá ser lançado oficialmente nos próximos seis meses. Até então, não há previsão de mais informações até então.

O intuito desse primeiro preenchimento de vagas é o levantamento de informações referentes ao Censo do ano passado. É bem nítido a necessidade de novos funcionários no IBGE, em razão de aposentadorias e exonerações decorrentes nos últimos anos.

De acordo com pesquisas há uma grande necessidade de funcionários para atuar na área de pesquisas do IBGE. A priori, os cargos serão temporários. Entretanto, brevemente o instituto deverá lançar novos editais com cargos efetivos. Logo que o edital for lançado os candidatos poderão verificar o calendário, inscrição, datas de provas, tempo de trabalho, etc.

Ademais, veja as vagas e salários que devem ser ofertados neste certame do IBGE de 2023. Atenção! Por mais que seja divulgado ainda neste ano, é possível que as provas aconteçam apenas em 2024.

Cargos e salários são divulgados

Por mais que ainda não tenha saído o edital oficial, os cargos e seus respectivos salários já foram anunciados. Com isso, os brasileiros interessados já poderão ter em mente mais ou menos o que pretendem para este próximo concurso público do IBGE.

Cargo: Codificador

Salário: R$ 600

Quantidade de vagas: 120

Salário: R$ 1.487,50

Quantidade de vagas: 148

Salário: R$ 1.387,50

Quantidade de vagas: 6.742

Salário: R$ 3.100

Quantidade de vagas: 806

Salário: R$ 998

Quantidade de vagas: 276

Salário: R$ 5.100

Quantidade de vagas: 49

Por mais que alguns salários ofertados pelo certame do IBGE sejam baixos, como é o caso do salário para o cargo de Codificador: trata-se dos valores iniciais. Lembrando que é necessário que o trabalhador seja remunerado com no mínimo 01 salário mínimo a fim de exercer suas respectivas funções.

Desse modo, tudo indica que o edital seja liberado neste próximo semestre. Em razão dos feriados e proximidade do fim do ano, tudo indica que as provas e demais etapas aconteçam apenas em 2024. Entretanto, já é possível se preparar desde então através de plataformas de estudos que disponibilizam editais anteriores.

Portanto, fique atento ao nosso portal de concurso. A fim de estar sempre atento as novidades do concurso do IBGE 2023 e demais concursos que sejam liberados no Brasil.