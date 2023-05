Bolsa Família oferece OPORTUNIDADE de curso gratuito para estudantes e profissionais

Neste domingo (28) encerra o prazo das inscrições no curso Bolsa Família na Saúde, através da plataforma UniverSUS. É uma oportunidade que o programa está oferecendo e totalmente gratuito com carga horária de 20 horas. São cerca de 600 vagas disponíveis para os profissionais da saúde, estudantes e todos os demais interessados que também acompanham a iniciativa nos estados e nos municípios que atuam no programa.

O curso tem como objetivo capacitar uma formação totalmente profissional que vai ensinar e permitir o aluno a ter uma melhor compreensão do funcionamento do Programa Bolsa Família nas 3 esferas:

Federal

Estadual

Municipal

O curso também vai destacar a total importância de ter um acompanhamento das condicionalidades de saúde para o público e ensinar também como usar o sistema Bolsa Família na Saúde dentro da plataforma e-Gestor.

inscrição vai até o dia 28 de maio. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Etapas de aprendizados no curso:

O que é o Programa Bolsa Família

Principais características do PBF na Saúde

Os compromissos do SUS no Programa Bolsa Família

As condicionalidades de saúde

Assistência integral à saúde do público beneficiário

Organização da saúde

Vigências

O Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde

A operacionalização do sistema; e

As funcionalidades do sistema.

Conhecendo um pouco mais sobre o Bolsa Família

O programa Bolsa Família é o maior programa social atualmente do Brasil que atende cerca de 21 milhões de famílias que se encontram em estado de pobreza e de extrema pobreza. O programa é responsável por realizar transferências de renda para essas famílias ao qual integra também assistência social em saúde, social e educação.

É importante destacar também que esse programa oferece recursos para a emancipação socioeconômica dessas famílias e tem como princípio garantir a oferta de ações básicas e melhorar a qualidade de vida de todos os beneficiários.

Já em relação a área da saúde, para quem não conhece muito sobre o programa, o Bolsa Família tem uma agenda específica que inclui essas ofertas de serviços, como por exemplo: pré-natal para as gestantes do programa, é necessário cumprir o calendário vacinal das crianças, além de ter um acompanhamento nutricional.

Ou seja, mulheres entre 14 a 44 anos e crianças de 7 anos devem ter esse atendimento das equipes de saúde do programa, agentes comunitários de saúde ou dentro das unidades básicas de saúde, que vão fornecer esses serviços para que esses requisitos sejam cumpridos.

Curso Bolsa Família na Saúde

Esse curso tem como objetivo trazer conhecimento e capacitação para os profissionais da área da saúde e também dos demais interessados para que assim compreendam a forma certa de atuar dentro do programa e conseguir garantir esse acesso aos serviços para todos os beneficiários do programa Bolsa Família, para todos terem o bem-estar.

Não se esqueça que as inscrições vão apenas até esse domingo dia 28 de maio através da plataforma UniverSUS.

