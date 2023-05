Consignado do INSS: autoridade anuncia mudança no empréstimo

Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebeu novas recomendações do Plenário do Conselho Nacional, todas elas voltadas para o famoso empréstimo consignado que é ofertado para os pensionistas e para os aposentados do Instituto. E, com base nisso, uma grande novidade foi preparada justamente para estes beneficiários.

Ocorre que o INSS divulgou a decisão de que irá investir recursos na criação de uma lista que contenha literalmente todas as informações a respeito desta modalidade de empréstimo: o documento irá reunir os dados dos respectivos serviços que são ofertados pelas instituições financeiras e pelos bancos para este público tão seleto.

E, assim sendo, toda instituição (financeira e/ou bancária) que quiser continuar com a oferta de empréstimo consignado no mercado pensando nos aposentados e nos pensionistas, deverá enviar todas as informações que forem solicitadas pela Previdência Social e também pela Dataprev, para que sejam inseridas na lista em questão.

Novidade importante do consignado do INSS foi anunciada | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

As informações que as instituições que oferecem empréstimo consignado do INSS deverão fornecer

É imprescindível que o Governo Federal, por meio da Dataprev e da própria Previdência Social, tenha acesso a informações importantes, a respeito das instituições que oferecem a modalidade do empréstimo consignado para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

E é por isso que, para participar da lista mencionada, cada instituição deverá fornecer os seguintes dados (entre outros que podem vir a ser solicitados):

Taxas de juros que são cobradas por mês e por ano;

A data em que o primeiro desconto acontece para o beneficiário;

Qual é o Custo Efetivo Total (CET), tanto mensal quanto anual;

O real valor do imposto cobrado sobre a operação em si;

Os contatos do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e também do CAC (Central de Atendimento ao Consumidor).

Lembrando, mais uma vez, que outras informações podem ser solicitadas, e provavelmente serão, a fim de que a lista se torne o mais completa possível.

O real motivo para a criação desta lista

Ao adotar tal medida a respeito do empréstimo consignado do INSS, o Instituto garante que seus beneficiários (aposentados e pensionistas) terão mais segurança em relação às informações que as instituições fornecem, de modo que consigam fazer uma melhor avaliação de qual serviço realmente vale a pena contratar.

Vale reforçar, ainda, que a lista com todas as informações ficará disponível diretamente no Meu INSS, tanto no site quanto no aplicativo.

Segundo o próprio Instituto, as instituições bancárias e financeiras que não atenderem às solicitações serão punidas. Porém, não foi mencionado qual será o tipo de punição aplicada.

Relembrando o que vem a ser um empréstimo consignado do INSS

O empréstimo consignado nada mais é do que a modalidade de empréstimo na qual as parcelas são descontadas diretamente do valor que uma pessoa recebe em sua conta bancária todos os meses.

Tal modalidade existe para os trabalhadores, por exemplo, sendo descontada diretamente do salário, e também para os beneficiários do INSS: neste caso, o desconto acontece diretamente no benefício em si.

Ocorre que, mesmo tendo taxas mais atrativas que o empréstimo pessoal tradicional, o empréstimo consignado do INSS em alguns casos pode não ser tão vantajoso para um aposentado ou pensionista. E é por isso que a lista citada se faz tão necessária.

