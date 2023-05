Colírio com bactéria pode tirar a vida de uma pessoa; entenda

Por mais inusitado e surpreendente que possa parecer, os Estados Unidos já registraram 4 mortes (das quais realmente se tem notícias) ligadas ao uso de um colírio com bactéria: a cepa considerada incomum foi detectada em um lote deste produto oftalmológico, levando 4 pessoas a perderem a vida.

Desde o começo de 2023, por sinal, os respectivos medicamentos com contaminação têm causado considerável impacto em pouco mais de 80 pessoas, que vivem em 18 estados americanos.

As estatísticas são realmente preocupantes, e foram confirmadas de forma oficial pelos CDCs (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) locais. Inclusive, de acordo com o mais recente relatório que o órgão divulgou, mais especificamente no mês de março, 13 casos já foram notificados de forma adicional, havendo uma fatalidade diretamente relacionada a este contexto.

Este assunto, que tem preocupado não só os americanos, mas também os cidadãos do mundo todo, é explicado com mais detalhes do decorrer dos próximos tópicos.

Um inesperado colírio com bactéria matou pelo menos 4 pessoas nos EUA | Imagem: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

A relação do colírio com bactéria e as mortes que foram identificadas

Segundo o renomado jornal Diário de Notícias, de Portugal, é muito comum que existem infecções que sejam causadas diretamente pela bactéria denominada Pseudomonas Aeruginosa.

Porém, mesmo sendo frequentes tais infecções, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (o já citado CDC) afirma que existe uma singularidade, no que diz respeito à cepa que foi encontrada nos colírios que estão relacionados aos casos de morte.

Tal variante é consideravelmente resistente a qualquer medicamento, além de poder ser considerada muito rara, principalmente quando observado o fato de que, antes de surgir o “colírio com bactéria”, ela nunca havia sido encontrada exatamente nos Estados Unidos.

Isso sem citar o fato de que, por algum motivo, ela está sendo disseminada especificamente dentro das unidades de saúde do país, o que torna o contexto um pouco mais preocupante.

A FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos, que nada mais é do que uma agência federal americana, fez a emissão de um importante comunicado, em caráter de urgência, solicitando que toda a população evite a qualquer custo o uso de alguns colírios: é o caso das marcas Ezricare e Delsam Pharma.

Isso por que estas marcas, especificamente, possuem associação direta com um surto que aconteceu recentemente. E a origem deste surto, propriamente dita, e ao que tudo indicada, se deu em uma fábrica indiana que pertence à Global Pharma Healthcare Private Limited, uma importante empresa do ramo farmacêutico.

A FDA, por sua vez, tem adotado medidas muito rigorosas, a fim de lidar da forma mais correta com esta situação tão preocupante.

A origem real do colírio com bactéria

Durante todas as investigações que estão sendo realizadas dentro da empresa acima citada, a fim de descobrir como um colírio com bactéria foi criado, a FDA identificou diversos problemas ligados à contaminação dos respectivos equipamentos que são usados na fabricação deste tipo de medicamento.

Porém, de modo geral, e de acordo com um relato feito à Europa Press, uma importante agência de notícias da Espanha, as autoridades americanas não estão divulgando as informações sobre a cepa bacteriana propriamente dita, e que está ligada às mortes.

As análises ainda estão em andamento, e as medidas para manter a população segura estão sendo tomadas.

