Consulta ao 1º lote da restituição do IRPF disponível; veja como fazer

Boa notícia! Aos brasileiros que declararam corretamente o Imposto de Renda chegou a hora de colher os frutos! A Receita Federal anunciou nesta última semana que a partir do próximo dia 24, às 10h, será possível consultar os valores do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. É válido lembrar que este será um dos maiores lotes já pagos na história, somando mais de R$ 7,5 bilhões.

Consulta ao 1° lote da restituição do IR | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pagamentos são feitos por ordem de prioridade

Os contribuintes que usaram as fichas pré-preenchidas da Receita Federal terão prioridade nos pagamentos. Entretanto, antes deles, os idosos e pessoas portadores de deficiência física terão lugares a frente na fila de espera da restituição do imposto de renda referente ao ano de 2022.

Os pagamentos irão começar no dia 31 de maio. Mais de 4 milhões de brasileiros serão beneficiados. Desses 4 milhões, apenas 5% são referentes aos contribuintes que não estão na lista de prioridades. Por isso, é importante consultar os valores a serem ressarcidos e datas.

Para consultar a restituição do Imposto de Renda é bem simples! Veja o passo a passo abaixo completo:

Entre no site Meu Imposto, da Receita Federal;

Clique em “Consultar Restituição”;

Clique em “Consulta’;

Digite o CPF e data de nascimento.

Portanto, é possível consultar todos os detalhes referentes as consultas do Imposto de Renda. Para mais detalhes é possível ir até o portal e-CAC. E então, obter informações mais detalhadas sobre a restituição do IR.

O pagamento acontece diretamente na conta bancária do contribuinte. Caso haja divergências nas contas ou por algum motivo o valor não seja creditado: os recursos ficarão disponíveis por até 12 meses no Banco do Brasil.

Podendo ser feito o resgate mediante contato com o banco. Indo até uma agência presencial ou através da central de relacionamento do Banco do Brasil. 4004-0001 ou 0800-729-0001.

Quem tem direito e datas de pagamentos

Não são todos os brasileiros que têm direito a restituição do imposto de renda. Tudo depende dos ganhos mensais e despesas mensais do brasileiro. Feito que durante todo o ano ele realiza o pagamento do imposto: algo conhecido como imposto retido diretamente na fonte.

Logo que termina o ano, a Receita Federal recolhe os dados através da declaração do IR e analisa se há ou não restituição do Imposto de Renda. Quanto maior for os gastos, maiores os valores que retornam aos brasileiros.

Os lotes de pagamentos começarão a ser pagos a partir do dia 31 de maio e vão até o dia 29 de setembro. Somando 05 lotes no total. Veja as datas.

Número do lote: 1;

Data de pagamento: 31 de maio;

Data de pagamento: 31 de maio; Número do lote: 2;

Data de pagamento: 30 de junho;

Data de pagamento: 30 de junho; Número do lote: 3;

Data de pagamento: 31 de julho;

Data de pagamento: 31 de julho; Número do lote: 4;

Data de pagamento: 31 de agosto;

Data de pagamento: 31 de agosto; Número do lote: 5;

Data de pagamento: 29 de setembro.

Portanto, brevemente os repasses irão começar a acontecer. Para mais notícias sobre a declaração do Imposto de Renda, restituição, etc. Acompanhe nosso portal de notícias e fique sempre bem informado sobre o que acontece no Brasil.