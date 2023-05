Alerta ASTRAL! Estes SIGNOS estão com a marca do AZAR até dia 31

Que a vida nem sempre é um mar de rosas, todos nós sabemos. Porém, o que muitas pessoas ainda não notaram é que, no que diz respeito a alguns signos do horóscopo, os momentos favoráveis e agradáveis podem ser muito menos frequentes, a depender da época do ano, por exemplo.

Inclusive, agora mesmo, no decorrer de maio, 3 destes signos estão destinados a lidar com alguns desafios que irão exigir muita paciência e concentração.

Trata-se de um período desafiador, que tende até mesmo a ser encarado como “azarado”, considerando o fato de que muitas pessoas irão tomar decisões erradas em suas vidas e irão se sentir desequilibradas.

Inclusive, os astros estão em alerta e sempre tentando avisar seus nativos, conforme é exemplificado no tópico abaixo.

Escapar do azar até o dia 31 é possível para estes signos | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os signos que deverão colocar a resiliência em prática neste final de maio

O horóscopo é composto por exatamente 12 signos. Porém, apenas 3 deles deverão ficar mais atentos nestes últimos dias do mês de maio, que tendem, por sinal, a ser dias consideravelmente azarados, caso as dicas dos astros não sejam colocadas em prática.

Mais detalhes são explicados a seguir:

O azar de maio para o signo de Áries

Momentos desagradáveis podem surgir, caso os arianos não escolham ser pacientes e deixar para outro momento qualquer decisão considerada de grande impacto: novas empreitadas, de modo geral, devem ser evitadas por enquanto.

Para que este resto de mês seja mais “sortudo”, o ideal é evitar fazer transações que envolvam bens de valores elevados e, ainda, buscar aprimorar as habilidades. Afinal, muitas oportunidades podem surgir em um futuro próximo, sendo preciso estar preparado para elas.

O azar de maio para o signo de Aquário

Todo aquariano que escolher agir com base em mentiras definitivamente poderá esperar por dias de certo azar até o dia 31. A dica, portanto, é agir com máxima transparência, e sempre tendo a sinceridade como uma espécie de guia.

Vale frisar, ainda, que os últimos dias de maio representam o momento perfeito para se reconciliar com alguém, construindo relacionamentos bem mais sólidos e pautados na humildade e na verdade.

O azar de maio para o signo de Capricórnio

Capricórnio está entre os signos que podem viver dias azarados, mas conseguirão se livrar deles caso escolha colocar a criatividade em ação: é o lado criativo dos capricornianos, por sinal, que os ajudará a deixar alguns problemas para trás.

O pensamento, neste período, deverá estar voltado para a construção de um futuro mais empolgante. Mas, claro: as ideias, sem as ações certas, de nada irão valer. É preciso agir!

Veja também: GRAÇAS serão atendidas para estes 3 SIGNOS

A astrologia, neste contexto, deve ser encarada como um direcionamento

Como citado no início deste artigo, dias ruins acontecem para qualquer pessoa. E, assim sendo, o fato de a astrologia confirmar que alguns signos do horóscopo viverão dias de mais azar até o final de maio não deve ser encarado com “desespero”.

Muito pelo contrário: cada previsão deve ser interpretada como uma espécie de direcionamento, principalmente no que diz respeito às dicas que devem ser adotadas para que estes dias sejam vivenciados da forma mais tranquila possível.

Se a dica é exercitar a criatividade, com foco no futuro, por exemplo, é isso que o nativo do signo deve fazer, ao invés de gastar sua energia com momentos azarados passageiros.

Veja também: Horóscopo do HERÓI! Estes são os signos invencíveis do zodíaco