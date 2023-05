R$ 900 do Bolsa Família: descubra todos os que têm direito a receber

Os pagamentos do Bolsa Família que dizem respeito ao mês de maio ainda estão sendo feitos, conforme o calendário que havia sido divulgado. E, claro: as parcelas estão incrementadas, de modo a deixar o benefício ainda mais especial para pelo menos 21 milhões de beneficiários que estão inscritos neste importante programa social do Governo Federal.

Inclusive, a partir desse dia 23 de maio, terça-feira, todos os beneficiários cujo NIS tenha final de número 4 já conseguem sacar seus respectivos saldo, sendo que assim seguirá nos demais dias, até que se chegue ao NIS de final 0, especificamente no final do mês.

Inclusive, já nesses repasses acontece o pagamento de R$ 900, que tem sido motivo de desejo para muitas pessoas.

Porém, conforme é explicado a seguir, somente um grupo específico de beneficiários tem direito a este valor mais elevado.

Muitas pessoas estão recebendo repasses maiores do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem tem direito aos R$ 900 do Bolsa Família, afinal

O grupo acima citado tem direito ao valor mais alto do Bolsa Família já no mês de maio, chegando aos surpreendentes R$ 900, desde que atenda a um pré-requisito imposto pelo governo.

E isso ocorre pelo fato de que, deste total, R$ 600 dizem respeito à parcela do benefício propriamente dita, uma vez que ela não pode ser menor que isso. Já os outros R$ 300 são relacionados às crianças de até 6 anos que façam parte do núcleo familiar.

Como anunciado no início do ano, o Bolsa Família começaria a pagar R$ 150 para cada criança dentro desta faixa etária. Logo, caso existam duas delas na família beneficiária, serão recebidos R$ 300, mais os R$ 600, o que totaliza R$ 900.

Abaixo, é possível conferir todo o cronograma relacionado aos pagamentos restantes de maio, sempre de acordo com o NIS (Número de Identificação Social) de cada pessoa, e a contar do dia 23:

NIS de fim 4: recebimento a partir de 23 de maio;

NIS de fim 5: recebimento a partir de 24 de maio;

NIS de fim 6: recebimento a partir de 25 de maio;

NIS de fim 7: recebimento a partir de 26 de maio;

NIS de fim 8: recebimento a partir de 29 de maio;

NIS de fim 9: recebimento a partir de 30 de maio;

NIS de fim 0: recebimento a partir de 31 de maio.

Vale lembrar, ainda, que em junho os beneficiários deste programa social também receberão um valor extra de R$ 50, caso tenha alguma gestante que faça parte do núcleo familiar.

Como o saque do Bolsa Família pode ser feito

Todos os beneficiários do programa Bolsa Família contam com duas possibilidades de fazer o saque do dinheiro que recebem: eles podem tanto fazer a retirada da quantia total relacionada à parcela, quanto sacar somente uma parte dela.

E o procedimento, de qualquer forma, é extremamente simples, tendo seu início sendo feito por meio do próprio Caixa Tem.

As etapas são:

Abrir o app Caixa Tem e selecionar “Saque sem cartão”, dentro do menu principal; Ir a uma unidade do Caixa Aqui, da Casa Econômica Federal ou até mesmo a uma casa lotérica; Uma vez em um destes locais, informar a intenção de sacar o dinheiro do Bolsa Família por meio do código gerado no Caixa Tem; Mostrar o código em questão para o atendente, junto a um documento de identificação, e aguardar a entrega do dinheiro.

