Quem tem cartão do Auxílio Brasil vai poder continuar usando? Entenda

Criado em 2003, o programa Bolsa Família acabou se tornando o maior programa social do Brasil, e foi instituído no primeiro mandato de Lula (PT). Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou posse do governo mudou o programa para o nome Auxilio Brasil.

Neste ano de 2023, quando Lula voltou a governar o Brasil, fizeram uma análise e constataram vários cadastros irregulares no programa quando ocorreu a crise da pandemia covid-19 através do CadÚnico (Cadastro Único).

A pesquisa alertou que havia muitas famílias unipessoais e que estavam recebendo do programa sem estar inseridos com os requisitos. Antes, na época do Auxílio Brasil eles utilizavam o cartão no terminal de autoatendimento, e no dia 20 de fevereiro de 2023 a transferência foi realizada conforme o novo padrão do programa, e isso deixou uma dúvida no ar: A pessoa pode fazer o saque com o cartão do Auxílio Brasil?

Saque do Bolsa Família com o uso do cartão

Neste mês de março, Lula reformulou e lançou o novo Bolsa Família com regras novas referente à renda, educação e saúde, ou seja, é feito de forma automática a migração do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, até porque ambos são os mesmo programa, a única coisa que era diferente foi o nome.

O banco da Caixa Econômica é o responsável por fazer os repasses deste programa para cada beneficiário, mas esse dinheiro vem do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. A Caixa fez questão de compartilhar para a população que o saque pode ser feito com o cartão físico do Auxílio Brasil.

Ou seja, pode usar a mesma senha, lembrando também que a movimentação desse dinheiro pode ser pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para download no PlayStore para Android e iPhone).

O governo informou que futuramente deseja lançar um aplicativo especialmente para o Bolsa Família.

Valor do Bolsa Família

Por mais que o governo tenha mudado, Lula continuou com o valor de R$ 600,00 fixo por família do programa, o presidente aproveitou a oportunidade e destacou neste mês de março pagamentos adicionais no programa, as famílias podem chegar a esse mês receber até R$ 750,00, pois tem um valor adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos.

Além disso, Lula também destacou que no mês de Junho deseja começar a pagar dois adicionais, R$ 50,00 para gestante e R$ 50,00 para adolescente de 7 a 18 anos incompleto.

A intenção é que esses pagamentos adicionais alcancem e ajude a quantidade de pessoas por família, até que todos consigam se restabelecer e não precisar mais da ajuda do governo e dar lugar para outra família que esteja precisando.

