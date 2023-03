Por que você deveria usar cartão virtual para compras online?

Muito se tem falado acerca do cartão virtual, mas poucos entendem a sua importância, por isso, neste artigo iremos falar sobre o assunto. Com o advento da tecnologia e o crescimento dos bancos digitais, duas coisas cresceram: a praticidade nas transações e também os números de golpes pela internet. Todavia, ao fazer uso de um cartão virtual, há várias vantagens. uma delas é a maior segurança que isso traz, entenda o assunto.

O que é um cartão virtual?

O cartão virtual é um cartão igual ao físico, a principal diferença é que só existe ‘no mundo virtual’, ele é bastante indicado ao realizar compras na internet, pois a segurança que isso traz para as operações é exorbitante. Uma vez que um cartão virtual é bem mais difícil de ser clonado, pois ele é único e ao desconfiar que alguém tem acesso a ele, com poucos cliques já dá para efetuar o bloqueio.

As razões principais que fazem o cartão virtual existir, é por conta de sua praticidade e segurança. Pois no momento que você cadastra ele em algum site, rapidamente consegue excluí-lo, se for necessário. Além disso, há como ter ele disponível assim que abre a conta em algum banco.

Mas vamos supor que alguém está usando um cartão físico e percebe que foi clonado, há toda uma burocracia até bloquear o cartão e solicitar outro. Mas usando o virtual não, o procedimento é feito quase que instantaneamente.

É melhor solicitar um cartão virtual do que um físico?

A melhor resposta é que o ideal seja ter os dois, mas saber em qual situação usar cada um deles. Para compras em estabelecimentos comerciais de maneira presencial, usar o cartão físico é imprescindível e com a tecnologia de pagamento por aproximação, todo o processo de compra fica até mais rápido.

Contudo, quando o assunto é compras pela internet, o jogo ‘muda’ um pouco, pois torna-se mais cômodo solicitar um cartão virtual e usá-los nessas situações, pois qualquer problema que der, fica mais fácil efetuar o devido bloqueio e não ter um prejuízo maior, tanto de dinheiro quanto de tempo.

Já que quando alguém pede o bloqueio de um cartão físico, leva um tempo até que outro chegue até a residência da pessoa e esse período, acaba atrapalhando o usuário. Sem contar, que em algumas situações, é necessário realizar um Boletim de Ocorrência, para futuramente, haver o ressarcimento de compras realizadas de maneira indevida. Portanto, tenha ambos cartões e use-os com sabedoria no momento oportuno.

