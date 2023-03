Quem tirou dinheiro do Valores a Receber em 2022 poderá sacar de novo?

Após quase 1 ano suspenso, o banco central lançou novamente o Sistema de Valores a Receber, o pontapé inicial ocorreu no dia primeiro de março. A plataforma permite que os usuários realizem consultas por CPF a fim de saber se há dinheiro ‘esquecido’ em alguma agência financeira, se sim, eles indicam como o valor em questão pode ser resgatado. Mas muitas pessoas já conseguiram sacar no ano passado, quando o programa iniciou, será que elas ainda terão dinheiro para sacar este ano? Confira.

Como funciona o Sistema de Valores a Receber?

A plataforma tem um funcionamento bem intuitivo, o cidadão coloca o seu CPF e o sistema irá informar se ele tem algum valor ‘esquecido’ por algum banco que ele possa receber de volta. Geralmente isso ocorre por conta de contas correntes fechadas ou até mesmo consórcios. Caso o CPF em questão tenha algum valor para receber, a plataforma irá explicar como reivindicar o valor em questão.

Nesta nova fase da plataforma, um grande recorde já foi batido, em apenas três dias, já foram sacados quase R$ 230 milhões por cerca de 3,461 milhões de pessoas, lembrando que o número já conta com as pessoas jurídicas e físicas. O sistema liberou a consulta no dia 01, mas a possibilidade do saque só ficou disponível depois do dia 07.

O Banco Central informou os maiores valores já sacados neste mês, uma única pessoa tinha quase R$ 750 mil ‘esquecido’, ao passo que o maior valor sacado por uma empresa foi um pouco maior a R$ 250 mil.

Veja também: ATENÇÃO! Banco Central lança comunicado importante aos brasileiros

Como sacar os valores esquecidos?

O procedimento é bem simples e nesta nova etapa da plataforma, várias outras funções foram adicionadas, como a possibilidade de consultar os valores dos herdeiros e de pessoas que já faleceram. Confira o passo a passo de como realizar o saque:

Entre na plataforma Valores a Receber;

Agora, clique na opção ‘Sistema de Valores a Receber’;

Se você for pessoa física, digite o seu CPF, caso seja pessoa jurídica, digite o seu CNPJ e a data que sua empresa foi aberta;

Agora basta clicar em ‘consultar’ e verificar se há algum valor para receber.

Caso tenha, siga os seguintes passos para conseguir sacar:

Clique em ‘Acessar SVR’, você será redirecionado para uma fila virtual, onde deve aguardar;

Agora, você irá precisar informar o seu CPF e a senha para entrar na conta do Gov.br, lembrando que ela precisa ser nível prata ou superior;

Depois, clique em ‘Meus valores a receber’ e aceite o ‘Termo de ciência’.

Caso os valores sejam de alguém que já faleceu, você precisa informar isso;

Por fim, basta ‘confirmar’ e ‘solicitar por aqui’, irá pedir sua chave Pix e outros dados e pronto, basta esperar.

Veja também: 10% MAIS CARA! Conta de Luz terá novo preço; a notícia vem do STF