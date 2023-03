ATENÇÃO! Multa de trânsito não paga pode gerar SUSPENSÃO TOTAL

Quem anda diariamente no trânsito já deve ter passado pela situação complicada de receber alguma multa em casa, seja porque atravessou o sinal vermelho ou pisou além do que deveria no acelerador. Nem todos os condutores levam as multas a sério e acaba não efetuando o pagamento delas, todavia, isso pode ser bastante prejudicial para a CNH do condutor em questão e ela pode ser até mesmo bloqueada, entenda o motivo.

Deixar de pagar multa pode ocasionar o cancelamento da CNH

Muitos condutores não sabem, por isso, acabam não se preocupando, todavia, a falta de pagamento de multas pode acarretar no bloqueio da CNH, mas claro, tudo isso acaba sendo proporcional a multa que foi cometida. Vale salientar que em infrações leves o motorista pode ‘ganhar’ até três pontos, ao passo que nas gravíssimas ele pode somar até 7 pontos.

Além disso, há um limite de pontos que o condutor pode ter durante o período de 12 meses, caso ele ultrapasse o limite, ele poderá perder sua Carteira de Habilitação. Atualmente, o limite é de 20 pontos por ano. Vale lembrar que não é apenas a falta de pagamento de multas que pode causar problemas.

Isto é, quando o condutor não paga o IPVA, ele também pode ter sérios problemas, mas dessa vez, envolvendo o seu veículo, já que ele ficará impossibilitado de pagar o seu licenciamento e caso um veículo seja pego com o licenciamento vencido, ele pode ser apreendido, portanto, todo cuidado é pouco nesses momentos.

Outras infrações podem causar a suspensão da Carteira

Quando o condutor está no trânsito, ele precisa prestar bastante atenção, pois há várias faltas que podem ocasionar na suspensão da CNH. Como por exemplo, atravessar o sinal fechado ou infrações mais severas, como dirigir alcoolizado. Ou outras bem mais simples, como usar o celular enquanto dirige.

Mas o único perigo das infrações citadas não é apenas a questão de perder a CNH e levar pontos na carteira, o perigo mais grave é por conta que as infrações citadas, são uma das maiores causas de óbitos no trânsito. Só no ano de 2021, 5 mil pessoas perderam suas vidas em 64 mil acidentes envolvendo carros. Ou seja, ter cuidado no trânsito é cuidar da própria vida.

Por fim, lembre-se sempre de colocar todas suas contas envolvendo seu veículo e sua CNH em dias. Até mesmo porque ninguém quer ter a CNH suspensa ou o veículo impedido de ser vendido, né?

