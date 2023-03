Governo não vai liberar pagamento “bônus” do Bolsa Família; entenda o que aconteceu

O Bolsa Família, mensalmente, fornece o pagamento fixo de R$ 600 para famílias que se encontram em situação de pobreza e de extrema pobreza. No início deste mês, ele passou por uma grande reformulação, fazendo com que o seu desenho fosse melhorado. Contudo, algo deixou os brasileiros tristes, isto é, o Ministro responsável pela pasta, afirmou que não irá liberar o pagamento ‘bônus’ do benefício em questão, muitos beneficiários já estavam alegres com a possibilidade, entenda o que aconteceu.

Ministro disse que não haveria o pagamento do ‘bônus’

O Bônus em questão, que o ministro falou, refere-se ao pagamento do 13° salário do Bolsa Família, que muitos beneficiários estavam pensando que iria receber. Mas o governo bateu o martelo e decidiu que não iria fazer o repasse do valor em questão, uma vez que o valor mensal que as famílias ganham, trata-se de um auxílio de caráter assistencial, o que não é compatível com o 13°.

“Teremos a oportunidade de trabalhar o ponto principal, que é a inclusão socioeconômica. Objetivo maior é abrir oportunidades, pelo emprego e pelo empreendedorismo, para que se tenha condição de renda. Aí, quem alcançar condição de emprego, vai ter salário, décimo-terceiro, férias, vai ter tudo o que é previsto para o mundo do trabalho.”, salientou o ministro.

Portanto, as notícias que correm dizendo que o Bolsa Família pagará um décimo terceiro salário, não são verdadeiras e isso não irá ocorrer. De qualquer modo, o valor oferecido mensalmente para as famílias será bem superior ao praticado anteriormente. Haverá núcleos familiares que irão receber valores superiores a R$ 900.

Qual será o valor do Bolsa Família?

O Bolsa Família terá o valor fixo de R$ 600, conforme afirmou o presidente Lula, por intermédio de uma medida provisória que foi assinada no começo deste mês. Mas além do valor fixo, haverá benefícios variáveis que também estarão disponíveis e a depender do tamanho da família, maior será o benefício também.

A priori, será oferecido um benefício de R$ 150 a mais, para cada criança com idade inferior a 6 anos, isto é, se uma família possui duas crianças uma de 3 e outra de 5 anos, mensalmente, ela receberá do Bolsa Família o equivalente a R$ 900.

Mas outro grupo de pessoas também serão contemplados com os valores adicionais, como as crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos, eles irão receber um adicional de R$ 50, isso também valerá para as gestantes. Vale lembrar, que algumas regras devem ser seguidas à risca, como frequência escolar satisfatória e caderneta de vacinação atualizada.

