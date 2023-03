Custo de vida mais baixo de TODOS: confira as 9 cidades mais baratas para morar

O Brasil é um país muito lindo e diversificado com beleza natural e lugares que ninguém imagina que seja aqui em nosso país, tem muitas belezas escondidas que acabam trazendo estrangeiros para visitar. No entanto, alguns lugares acabam saindo bem mais caros se for para morar.

A Exame fez uma pesquisa e listou 9 cidades brasileiras que são consideradas as mais baratas para viver, ficou curioso? Siga lendo o texto.

São diversas pessoas que escolhem um lugar para morar mais acessível mas também sem abrir mão da qualidade de vida, então eles sempre gostam de pesquisar sobre preço de alimentação, transporte, entre outros.

Ranking das 9 cidades brasileiras mais baratas para morar

9º lugar: Ji-Paraná (RO)

Essa é a segunda maior cidade de Rondônia e tem cerca de 130 mil habitantes, e recentemente a cidade está apresentando pontos positivos e bastante acelerados em comércios, agricultura, e tudo isso acaba fazendo a cidade tornar atrativa para investimentos, seja privado ou público.

8º lugar: Imperatriz do Maranhão (MA)

Essa cidade tem cerca de 260 mil habitantes, e nesses últimos anos é uma cidade que está se destacando no crescimento econômico ficando no 8º lugar.

7º lugar: Viçosa (MG)

É claro que uma cidade mineira não poderia ficar fora do ranking. Essa cidade tem 70 mil habitantes e o seu destaque vai para a área da educação, ou seja, lá tem as melhores instituições de ensino superior do Brasil, com toda certeza essa deve estar no ranking.

6º lugar: Teixeira de Freitas (BA)

Essa cidade também é conhecida por ter um ensino maravilhoso na Bahia, ela tem cerca de 170 mil habitantes, além de ser uma cidade muito receptiva, todos gostam de visitar.

5º lugar: Novo Hamburgo (RS)

Essa cidade é um charme! Atrai muitos visitantes e tem cerca de 250 mil habitantes, realmente ela não deixa nada a desejar, tem muitos lugares para visitar como parques, restaurantes, é uma cidade com variedades de lazer.

4º lugar: Uberaba (MG)

Como dito acima, as cidades mineiras precisam estar no ranking, e ocupando o 4º lugar essa cidade tem 340 mil habitantes, e seu destaque é na área de ensino, saúde além de ser uma cidade segura para morar, e isso atrai bastante pessoas para comprar uma casa na cidade.

3º lugar: Mossoró (RN)

Conhecida como uma cidade ótima para comemorar as festas de São João, tem cerca de 250 mil habitantes, é uma cidade que demonstra ter segurança e muita comodidade, são diversas pessoas que escolhem morar nela pois tem muito acesso a hospitais, escolas, comércios, entre outros.

2º lugar: Anápolis (GO)

Ficando em 2º lugar, essa cidade tem 390 mil habitantes e seu destaque é na área de polo industrial, chamando muita atenção e despertando interesse em morar na região devido a tranquilidade e tem um ar interiorano.

1º lugar: Guaratinguetá (SP)

A ganhadora do ranking fica em São Paulo e tem aproximadamente 123 mil habitantes, a cidade realmente garante ao morador uma boa estrutura e ótima qualidade de vida, pois lá os custos de moradia são baixos, e chama atenção de bastante turistas.

