Novas VAGAS no Bolsa Família: quase 700 mil serão adicionados

O programa Bolsa Família foi oficializado no governo petista nesse mês de março, e com ele vieram algumas novas regras e pagamentos adicionais, com isso, mais de 694 mil famílias do programa vão conseguir receber o benefício a partir do mês que vem.

Neste mês são cerca de 22 milhões de famílias que vão receber o benefício, e vai começar a valer a proposta do pagamento adicional que o presidente Lula colocou, ou seja, 8,9 milhões de crianças vão receber os R$ 150,00 (crianças que têm até 6 anos).

Lembrando que para a família poder ser participante do programa Bolsa Família é preciso ter uma renda mensal ao qual de R$ 218,00 por membro familiar, além de ter a inscrição atualizada no Cadastro Único.

Bolsa Família em março não teve antecipação

É válido informar que no mês de fevereiro os pagamentos foram antecipados devido ao feriado do Carnaval. Já neste mês, o cronograma do calendário será o comum, ou seja, o depósito do dinheiro começa nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

Quem é o responsável por fazer esses pagamento é o banco da Caixa Econômica Federal, e para as famílias que mais necessitam do programa é sempre uma espera muito grande, mas é importante destacar que esse mês o pagamento vai ser programado para a data do calendário comum.

Para aqueles que gostam de realizar o saque do dinheiro, podem ir presencialmente até uma agência da Caixa Econômica ou também em uma casa lotérica, mas a movimentação do dinheiro, a pessoa consegue fazer também pelo aplicativo Caixa Tem.

O aplicativo Caixa Tem está disponível para download no Play Story, tanto para Android como iOS (iPhone). No app a pessoa consegue pagar boletos, transferir dinheiro, tudo que uma conta normal faz.

Cronograma de pagamento mês de março

Número final do NIS 1: pagamento dia 20 de março

Número final do NIS 2: pagamento dia 21 de março

Número final do NIS 3: pagamento dia 22 de março

Número final do NIS 4: pagamento dia 23 de março

Número final do NIS 5: pagamento dia 24 de março

Número final do NIS 6: pagamento dia 27 de março

Número final do NIS 7: pagamento dia 28 de março

Número final do NIS 8: pagamento dia 29 de março

Número final do NIS 9: pagamento dia 30 de março

Número final do NIS 0: pagamento dia 31 de março

