Quem precisa ATUALIZAR o Bolsa Família para continuar recebendo

Não é de hoje que os brasileiros estão atentos com as novas regras do Bolsa Família. No antigo Governo, o programa foi substituído pelo Auxílio Brasil. Justamente na época o Brasil enfrentou uma pandemia mundial e com isso algumas regras acabaram sendo deixadas de lado. Com isso, muitas famílias entraram no programa de distribuição de renda de maneira irregular ou com informações fraudulentas. Neste ano de 2023 estas famílias terão que atualizar o cadastro – lembrando que a medida chegará a praticamente todos os brasileiros.

Bolsa Família sofre mudanças

Portanto, o Bolsa Família sofreu alterações em sua logística. Agora será obrigatório a frequência dos membros das famílias em instituições educacionais. Isto é, aos membros menores de idade que ainda não concluíram o Ensino Médio.

Bem como acerca dos novos valores. R$ 600 fixos e parcelas adicionais de R$ 150 para crianças entre zero e seis anos. Além disso, está sendo estudado acerca do adicional para jovens entre 7 e 18 anos.

Visto que parte das famílias que entraram de modo irregular, representam as famílias unipessoais. Formadas por apenas uma única pessoa. Desse modo, estas famílias estão no alvo do Governo Federal.

Estima-se que há mais de 5 milhões de cadastros irregulares e outros milhões de cadastros desatualizados. As famílias que estiverem com os dados desatualizados poderão perder o benefício.

Wellington Dias, afirmou que haverá uma contratação em massa de funcionários – a fim de auxiliar o Governo Federal na atualização cadastral. Que acontecerá entre os meses de março e dezembro. Portanto, todas as famílias que estão com o cadastro desatualizado ou irregular precisará passar pelas atualizações.

Haverá um calendário oficial divulgado acerca das atualizações. Lembrando que as famílias que estão com o cadastro desatualizado há mais tempo terão prioridade neste primeiro momento. A fim de regularizar a situação o mais rápido possível e evitar suspensão nos pagamentos.

Pente-fino atinge mais de 1 milhão de famílias

Mediante a tantos cadastros irregulares, somente nestes meses de fevereiro e março ocorreram mais de 1 milhão de bloqueios de contas. Lembrando que todas as contas bloqueadas/suspensas são oriundas de pessoas que estão com o cadastro irregular ou com fraudes.

Lembrando que muitas famílias acabam omitindo os valores recebidos. Com isso, acabam gerando conflitos internos. Lembrando que o Bolsa Família é voltado para os brasileiros que vivem sob pobreza ou extrema pobreza.

Os brasileiros que se sentirem prejudicados com a suspensão podem recorrerem em até 30 dias no CRAS local, a fim de verificar os motivos que ocasionaram a suspensão do benefício.

Algumas famílias estão sendo informadas acerca da suspensão via SMS – ou seja, é importante estar atento as mensages recebidas. A fim de saber todos os detalhes atualizados acerca do benefício social.