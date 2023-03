Confira as DATAS de março para o pagamento de R$ 600 e outros benefícios do governo

No início deste mês, o programa Bolsa Família passou por uma série de mudanças significativas, todavia, a priori, a única coisa que não mudou foi o seu calendário. Ele é feito de acordo com o número final do NIS e o pagamento é realizado, em regra, nos 10 últimos dias úteis de cada mês. E o calendário desse mês de março já foi divulgado, confira a data que você irá receber e se programe!

Qual o calendário de pagamento deste mês de março?

O calendário de março já encontra-se disponível, os repasses irão começar no dia 20 e irão durar até o dia 31. Para que o beneficiário saiba quando irá receber, basta se basear pelo número NIS, confira todas as datas:

Último dígito do NIS 1 recebe em 20/03

Último dígito do NIS 2 recebe em 21/03

Último dígito do NIS 3 recebe em 22/03

Último dígito do NIS 4 recebe em 23/03

Último dígito do NIS 5 recebe em 24/03

Último dígito do NIS 6 recebe em 27/03

Último dígito do NIS 7 recebe em 28/03

Último dígito do NIS 8 recebe em 29/03

Último dígito do NIS 9 recebe em 30/03

Último dígito do NIS 0 recebe em 31/03

Vale lembrar que a depender do mês, pode ocorrer algumas peculiaridades em relação a data de pagamento, como no mês passado, que por conta do feriado de carnaval, o pagamento foi feito antes do prazo previsto, mas de agora em diante, não há previsão de outra mudança significativa no calendário.

Cortes irão acontecer no Bolsa Família

Somente neste mês de março, de acordo com os dados do governo federal, mais de 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família foram retirados do programa em questão. Isso por conta que eles estavam recebendo o benefício de maneira irregular, em uma tentativa de burlar o sistema, por conta disso, foram penalizados com a exclusão do programa.

Mas não serão somente esses que sairão do programa, de acordo com o responsável pela pasta, o Ministro do Desenvolvimento Social Wellington Dias, até o final do ano, ao menos 1 milhão de pessoas também sairão da folha de pagamento do Bolsa Família.

Os problemas mais comuns são famílias formadas por apenas uma pessoa e famílias que possuem uma renda per capita acima da permitida, portanto, todas essas pessoas serão retiradas do programa Bolsa Família, mas ainda haverá um ‘estudo’ para averiguar cada caso. Os que foram retirados agora, são aqueles que o governo tinha certeza que estavam recebendo de maneira irregular.

