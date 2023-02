INSS emite ALERTA GERAL para os herdeiros de aposentados e pensionistas

Caso você seja herdeiro de algum segurado do INSS nos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte, fique ligado a este comunicado que é direcionado a você. Saber das informações que foram emitidas pode ajudar a família e os herdeiros a não terem dor de cabeça após o óbito do segurado. O aviso consiste basicamente em algumas regras que os herdeiros devem seguir após a confirmação do óbito e a maneira na qual o fato deve ser comunicado para os canais responsáveis, entenda.

Após o óbito, jamais faça isso

É uma prática bastante comum, embora errada, os familiares do falecido sacaram o benefício dele, após o óbito. Contudo, a conduta citada está totalmente errônea e pode causar graves malefícios futuramente para os dependentes. Por isso, há um protocolo a ser seguido após o óbito.

Isto é, ele deve ser comunicado de imediato ao INSS, para que ocorra o cancelamento dos pagamentos do benefício. O comunicado pode ser feito pelo aplicativo ou pelo telefone. E se porventura a família sacar o valor indevidamente, ela deverá devolver o valor sacado e possivelmente, responder no âmbito administrativo.

Por isso, para que seja feito o saque dos valores do falecido, é preciso que seja apresentada uma documentação específica, que irá comprovar a herança e seus herdeiros. Como dá para perceber, é um processo complexo que se torna pior pela dor do luto, mas acredite, fazê-lo de maneira legal é a melhor escolha.

Qual o procedimento correto para a liberação dos valores?

O procedimento correto e adequado para o caso citado, é primeiramente informar ao INSS do óbito. Isso é feito pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. O procedimento é obrigatório, pois ao saber disso, o INSS irá suspender os pagamentos.

Após os interessados enviarem toda documentação para o INSS, o valor deve ser liberado – caso esteja tudo dentro do esperado – O pagamento é liberado por intermédio de um Pagamento Alternativo de Benefício. Lembrando que a solicitação é realizada somente após o INSS aprovar a documentação enviada pelos herdeiros.

Portanto, esses são os passos que devem ser seguidos após o óbito de algum ente querido que seja segurado do INSS. Lembrando que a realização do passo a passo é de suma importância. É fato que no momento do luto, o que menos os familiares querem pensar é em dinheiro, mas após o primeiro impacto, é preciso levantar a cabeça e resolver essas questões também, para que evite problemas futuros, tanto para os herdeiros quanto para os responsáveis pelo saque indevido.

