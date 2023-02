SAIU! Novo concurso do TJ-SP com 400 vagas está liberado

Mais um concurso está chegando na área para alavancar ainda mais o ‘ano das oportunidades’, esse é o termo utilizado para se referir ao ano de 2023, pois está tendo vários concursos públicos em várias localidades do país. Portanto, se você tem o ensino médio completo e quer ter de uma vez por todas estabilidade financeira, esse é o concurso ideal para você. As vagas são para trabalhar no Tribunal de Justiça de São Paulo e os salários são exorbitantes, principalmente, para um cargo de nível médio, confira todas as informações.

400 vagas serão ofertadas no concurso

O concurso oferece incríveis 400 vagas, para trabalhar na capital paulista com um salário de R$ 5.480,54, além disso, há outros benefícios como auxílio saúde, transporte e alimentação. A carga horária é de 40 horas por semana. E para concorrer, basta ter nível médio completo, é uma oportunidade ímpar.

Ao todo, serão oferecidas 400 vagas, sendo que 300 são para amplca concorr~encia, 80 para candidatos negros e 20 para pessoas com alguma deficiência. Vale lembrar que o último concurso havia ocorrido em 2021 e menos de três anos depois, já surge uma oportunidade única como essa.

É preciso que o candidato esteja atento a todos os prazos, para não perder nada. As inscrições no exame poderão ser realizadas até o último minuto do dia 28 de março, de maneira exclusiva pelo site da Vunesp. A inscrição custa R$ 81, mas há como solicitar um desconto de 50%, mas só é válido para solicitações até o dia 24 de fevereiro.

Veja também: Novo concurso da CAIXA terá 20 mil vagas disponíveis?

Como irá funcionar o concurso?

O processo será realizado pela Vunesp e será composto de duas etapas. Uma é a prova objetiva, que irá ocorrer no dia 28 de maio, no dia da prova objetiva, o candidato precisará responder 100 questões em 5 horas. As disciplinas cobradas são várias, como português, conhecimentos em direito, atualidade, raciocínio lógico matemático e informática.

A segunda será composta de uma prova prática, será uma formatação e digitação de algum texto, usando o Microsoft Word 2016 ou outra versão superior. Serão chamados para a segunda etapa os 2.000 candidatos melhores posicionados. Sendo que será 1.500 da ampla concorrência, 400 da lista de candidatos negros e 100 da lista de pessoas com deficiência.

O concurso em questão tem validade de um ano, que começa ser contado a partir da homologação dele, mas pode ser prorrogado por igual período. As principais datas do exame são:

28 de maio: Término das inscrições;

24 de fevereiro: Último dia para solicitar o desconto de 50%;

29 de março: Último dia para o pagamento da taxa;

28 de maio: Aplicação da prova;

31 de maio: Divulgação do gabarito preliminar.

Veja também: Novo concurso do Detran previsto para 2023: salários de R$ 8 MIL