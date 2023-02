O que acontece se não pagar a multa de trânsito? Isso pode acabar mal

É bastante comum que pessoas tomem multas, pelos mais diversos motivos, todavia, mais comum ainda é esquecer de pagá-la, seja por qual motivo for. As multas podem ser geradas por várias coisas, como por conta de exceder a velocidade da via ou por estacionar em locais proibidos. O que poucos sabem, é que há penalidades bem graves para quem deixa de efetuar o pagamento das multas, que podem atrapalhar o condutor em um futuro próximo, principalmente, se ele pensar em trocar de veículo. Confira o que pode ocorrer e qual a melhor maneira de resolver o problema.

O que ocorre ao levar uma multa e não pagá-la?

Quando o condutor acaba descumprindo alguma regra de trânsito, ele acaba sendo penalizado. As penalidades podem ser várias, desde pagamento de algum valor ou até mesmo a remoção do veículo caso seja pego em alguma fiscalização.

Todavia, no momento que uma multa não é quitada, outra coisa acaba ocorrendo, isto é, a incidência de juros. E isso também pode gerar a incapacidade de regularizar o veículo, como por exemplo, para pagar o licenciamento dele.

No momento que o motorista recebe a multa em questão, no papel vem constando todas as informações inerentes a ela. A saber, pontos que o motorista irá levar na carteira e também a possibilidade de pagar com 20% ou 40% de desconto e o prazo limite para pagamento. Vale lembrar que ao não pagar a multa, se o condutor for pego em alguma fiscalização, pode acabar recebendo outra multa, de natureza leve, além de receber três pontos na CNH. E por conta da impossibilidade de pagar o licenciamento, o nome do condutor pode ir ao Serasa ou SPC.

Veja também: O que acontece se você ESTOURAR os pontos da CNH em 2023?

O que fazer para regularizar a situação?

Primeiro é importante identificar como encontra-se a situação atual do veículo, uma vez que com o passar dos meses, o valor irá aumentar e se o período for muito longo, é bem provável que o IPVA e o licenciamento também estejam bem caros. A consulta pode ser feita pelo Senatran, que é acessado pelo Gov.Br.

Se o condutor verificar que há alguma multa que não foi paga ou outra pendência, ele pode pagar. Para isso, é preciso ir até o site do Detran do estado e solicitar uma nova via do boleto em questão.

Vale lembrar que caso o condutor queira ter um desconto de 40% ao ser multado, ele pode obtê-lo após um cadastro no Sistema de Notificação Eletrônica. Ao estar devidamente cadastrado, qualquer multa que receber, poderá ser paga com o desconto citado.

Veja também: Aumentou! Reajuste da CNH começa a ser aplicado no Brasil