Como consultar o dinheiro esquecido em bancos com o CPF? Atualização 2023

Boa notícia! Nova previsão de consulta de valores esquecidos em bancos é dita por especialistas e cresce o número de pessoas interessadas em saber como consultar estes valores. Lembrando que os recebimentos podem ser sacados através do Banco Central e de suas instituições autorizadas. Há algumas dúvidas em relação ao dinheiro esquecido: bem como se ele pode sumir, etc. Veja abaixo todos os detalhes e como sacar.

Dinheiro esquecido em bancos

Há alguns meses atrás o Banco Central anunciou que milhares de pessoas tinham quantias esquecidas nos bancos e que poderiam sacá-las. Lembrando que valores esquecidos em outros tipos de instituições e consórcios também são válidos.

Na época, mais de R$ 8 bilhões estavam livres para saque. Entretanto, logo após a liberação da funcionalidade pelo BC – muitos realizaram as consultas e acabaram deixando de lado devido a complexidade.

Após 03 meses o BC suspendeu a ferramenta a fim de melhorá-la. Gerando um novo sistema de recebimento de valores esquecidos a receber. Especialistas afirmam que ainda neste primeiro semestre de 2023 a funcionalidade deve retornar à ativa.

Lembrando que os valores esquecidos irão ficar guardados independente do tempo que passe. Visto que as instituições não têm direito de realizar os saques – visando que o saldo acumulado é de origem do proprietário e não dessas empresas.

Alguns golpistas aproveitam a situação para aplicação de golpes. Entrementes, é válido lembrar que em momento algum será cobrado valores a fim de receber os valores esquecidos. Todo cuidado é pouco!

Como consultar os valores esquecidos?

O método de consulta pode variar entre o antigo sistema e o atualizado. Entretanto, espera-se que siga o mesmo caminho e torne-se cada vez mais intuitivo. Entrementes, é possível consultar os valores através do computador ou celular.

Entre no site oficial do Banco Central – Valores a receber (valoresareceber.bcb.gov.br);

Digite o CPF e a data de nascimento.

Prontinho! Após isso, o usuário irá ver o extrato acerca dos valores a receber e os demais passos para saques. Lembrando que a maioria das pessoas que têm dinheiro esquecido as quantias são irrisórias – poucas pessoas têm valores superiores a R$ 1 mil a serem sacados.

Por essa razão, muitos brasileiros acabam deixando de lado os valores e não sacando – levando em conta o valor mínimo de saque e a burocracia para realização do saque. Logo que o sistema estiver disponível novamente será possível a realização da consulta.

Desse modo – o sistema de consulta está indisponível! Especialistas esperam que seja liberado a função de transferência por Pix. Desse modo, os usuários poderão resgatar os valores através da chave Pix.