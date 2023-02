Guia 2023: como entrar e se cadastrar no Meu INSS e usar todos os serviços

Não é de hoje que muitos beneficiários do INSS conseguem acessar inúmeros serviços através do Meu INSS. Plataforma usada para facilitar a vida de todos os beneficiários do órgão. Lembrando que através da plataforma é possível usar mais de 90 serviços diferentes e acessar várias ferramentas do Governo Federal. Sem contar com a possibilidade de usar a ferramenta no computador ou celular! Veja abaixo como se cadastrar em 2023 e como usar todos os serviços disponíveis!

Meu INSS 2023

Pouca coisa mudou nos últimos anos. Entretanto, a fim de reduzir as filas nas agências brasileiras o Meu INSS está cada vez mais ganhando funcionalidades e espera-se que em pouco tempo a maioria das ações possam ser feitas de maneira totalmente online.

Através do aplicativo é possível solicitar aposentadoria, agendar perícias, simulador aposentadoria, consultar pagamentos e muito mais! Podendo ser instalada em qualquer celular com sistema operacional Android ou iOS.

O Meu INSS é um serviço do Governo Federal. Para criar uma conta e acessar o Meu INSS basta ter um cadastro ativo no Gov.BR. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:

Entre no site oficial do Governo Federal ( Gov.br );

); Clique em “Cadastro”;

Preencha os dados pessoais e valide os dados.

Pronto! Lembrando que é necessário apresentar o número do CPF, nome completo, data de nascimento e nome completo da mãe. É interessante estar com a carteira de trabalho em mãos. Dentro da plataforma há níveis de segurança – o quanto maior forem as validações feitas dentro do sistema do Governo Federal, maiores serão as opções que podem ser solicitadas dentro do sistema.

Para aumentar a segurança e nível da conta, é importante logar no celular e realizar o reconhecimento facial. Qualquer pessoa pode abrir uma conta no Governo Federal – sendo recomendado usar um e-mail e telefone confiável.

Como usar todos os serviços do Meu INSS?

Após ter feito a conta no site do Governo Federal, basta acessar o portal Meu INSS ou realizar o download do aplicativo. Então, fazer login no mesmo e começar a usufruir de todos os serviços disponíveis. Para usar todos os serviços disponíveis é bem simples! Necessitando apenas de uma conta ativa na plataforma.

Lembrando que é possível consultar benefícios, auxílios, agendar prova de vida, cadastrar procurações, etc. Basta ir na aba “Serviços” e localizar o serviço desejado.

Após isso, o usuário será redirecionado para uma aba que irá apresentar todos os detalhes sobre o serviço desejado e como usá-lo. Como a maioria dos beneficiários são idosos – o sistema é bem simplificado e intuitivo.

Bem como para agendar a perícia – é possível anexar os documentos, deixando tudo pré-pronto. No caso do requerimento de benefícios – a dica é deixar todos os dados e documentos corretos! Para quando chegar na análise não voltar e demorar mais ainda.

O login é feito através do CPF e senha. Os recursos e requerimentos podem ser acompanhados pela aba “Consultar pedidos”. Ademais, basta entrar na plataforma e verificar os demais serviços e funcionalidades. Lembrando que todas são bem intuitivas e qualquer pessoa consegue usar.

