Bolsa Família de março foi adiantado para 6 grupos de pessoas

Boa notícia! Neste mês de março os repasses do Bolsa Família foram antecipados para 6 grupos de famílias. Lembrando que os valores pagos deverão ser de parcelas fixas de R$ 600 e adicional de R$ 150 por criança de zero a seis anos – com limite de duas crianças por família. Sabe-se que o Vale-Gás é outro benefício unificado com o Bolsa Família – e é pago a cada dois meses. Entrementes, em março – algumas famílias irão receber até R$ 900 caso de fato venha o valor adicional. Veja quais são as famílias que receberão os valores antecipados e como fazer.

Bolsa Família de março foi antecipado

É uma boa notícia que transborda com uma má notícia. Em decorrência das fortes chuvas que chegaram até a região norte de São Paulo – o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias – anunciou que iria unificar os repasses de março a algumas famílias.

Devido as fortes chuvas que acabaram deixando milhares de pessoas mortas e desaparecidas. Sem contar inúmeras casas e regiões que tiveram construções totalmente destruídas devido as fortes chuvas na região.

Com isso – os repasses serão antecipados a fim de auxiliar essas famílias a se recomporem. Portanto, para este grupo familiar – os valores ficarão disponíveis para todos moradores da região a partir do dia 20 de março.

Lembrando que os repasses são feitos pelo Caixa Tem e o cronograma possui como base o número final do Número de Identificação Social (NIS).

Leia mais: As doenças que dão direito ao FGTS do trabalhador; veja quais são

Quais famílias terão o pagamento antecipado?

Portanto, somente algumas famílias brasileiras que terão os repasses antecipados. Isto é, todas recebendo no dia 20 de março. Daqui mais ou menos 01 mês. Os 06 grupos familiares representam as famílias presentes nestas 06 cidades do litoral norte.

Bertioga;

Caraguatatuba;

Guarujá;

Ilhabela;

São Sebastião;

Ubatuba;

Desse modo, os moradores dessas regiões terão acesso aos repasses antecipados do Bolsa Família e poderão receber até R$ 900 no caso das famílias que têm crianças entre zero e seis anos de idade.

Os saques podem ser realizados através do aplicativo Caixa Tem ou através de transferência bancária entre instituições financeiras. Lembrando que apenas os moradores das regiões afetadas terão os pagamentos antecipados.

Ademais, os repasses seguirão o cronograma padrão de pagamentos. Não sabe-se ao certo se os próximos pagamentos também serão antecipados – entretanto, aos residentes destas regiões os repasses serão antecipados e todos receberão no dia 20 de março.

Lembrando que está cada vez mais próximo os bloqueios do Bolsa Família. Visto que o pente-fino está sendo planejado com maiores detalhes e deverá vir à tona antes deste primeiro semestre do ano de 2023.

Com isso, milhares de famílias perderão o direito ao benefício em razão de cadastros irregulares.

Veja também: Recebe o Bolsa Família? Tem direito a cartão de crédito do app Caixa Tem