Novas função nas suas redes sociais! Meta copiou o Twitter?

Boa notícia! Há algum tempo os usuários do Facebook queriam alguma maneira de obterem o perfil verificado. Algumas pessoas vendiam o serviço de assessoria e era algo bastante caro! Com valores que poderiam chegar aos R$ 10 mil. Após o Twitter anunciar o seu pacote de assinatura de contas verificadas – a Meta entrou na brincadeira e também anunciou o serviço para o Facebook e Instagram. Agora é possível comprar o selo de verificado em páginas e perfis por valores super acessíveis! Veja abaixo como funciona.

Meta anuncia nova funcionalidade

Agora será possível a compra do selo de verificado do Facebook e Instagram. Ambos terão planos mensais que devem custar a partir de US$ 11,99. É necessário apresentar o documento de identidade do titular. Há planos para quem assina a versão web e a versão mobile – no caso da versão mobile, os custos são de 14,99/mês.

Neste primeiro momento, a nova funcionalidade começou a ser testada na Nova Zelândia e Austrália. Qualquer pessoa que desejar poderá ter acesso ao valor – que é pago mensalmente.

Portanto, é uma espécie de assinatura. Convertendo para real – os valores ficam entre R$ 60 e R$ 80. Tendo que ser pago todos os meses – caso contrário, o selo sairá do perfil. Lembrando que isso leva mais autenticidade ao perfil, alcance e dará suporte premium ao assinante.

Com isso – os usuários terão perfis verificados, com maior alcance e mais segurança de que não irão cair por motivos simples. Sem contar com o suporte premium que terão acesso direito a empresa.

Quais são as vantagens e como assinar?

Ainda não é possível assinar o serviço (Meta Verified) no Brasil porque o mesmo ainda encontra-se em fase de testes em países do exterior. Entrementes, as vantagens são bem interessantes – começando pelo custo-benefício.

Há grupos no Facebook voltados aos criadores de conteúdos – no qual tinham membros que ofereciam o serviço de verificado. Havia uma limitação muito grande: apenas atletas, artistas, etc. – e mesmo assim os valores eram bem caros.

Entrementes, agora qualquer pessoa comum poderá ter acesso ao selo de verificado. Ajudando os criadores de conteúdo na internet a terem mais autonomia, voz e a construírem comunidades com mais velocidade e segurança.

Não foram divulgados maiores detalhes sobre quando a função será implantada no Brasil e como será. Entrementes, espera-se que até o fim deste primeiro semestre tudo seja ajustado e disponível aos usuários.

Logo ao ser liberada, a função deve estar na aba de configurações. Lemnbrando que deverá ser cadastrado um cartão de crédito e mensalmente será debitado os valores recorrentes.

Desse modo, acredita-se que menores de idade possam realizar a verificação com a autorização dos responsáveis. Mais notícias serão divulgadas em breve.