Pix Automático! Nova função possibilitará parcelamento

O Pix foi oficialmente lançado no ano de 2020, e já em 2021 começaram-se as discussões a respeito de novas funcionalidades desse sistema de pagamentos, como a criação do Pix Automático.

Sendo idealizado muito antes de 2020, por sinal, o Pix foi de grande ajuda até mesmo para o momento de distanciamento social vivido durante todos os meses do ano em questão. E, desde então, praticamente não há brasileiro que não o utilize em suas compras e pagamentos diversos.

Com o Pix Automático, inclusive, esses processos tendem a ficar ainda mais simples do que já são atualmente. E, ao que tudo indica, ele será lançado ainda em 2023!

O que vem a ser o Pix Automático

O projeto do Pix Automático não é necessariamente novo, ao contrário do que muitas pessoas imaginam: ele já vem sendo citado pelas autoridades do Banco Central do Brasil (BC) desde 2021, na verdade.

A previsão de lançamento dessa nova funcionalidade segue tendo o ano de 2023 como objetivo, e serão milhões de pessoas beneficiadas com essa iniciativa.

Afinal, não há quem não tenha ao menos uma conta que precise pagar de forma recorrente, todos os meses. É o caso da conta de energia elétrica, da conta de internet e telefone e da conta de água, por exemplo.

Para tornar o processo de pagamento mais descomplicado, os consumidores simplesmente fazem o cadastramento de tais faturas na modalidade de débito automático, dentro de suas respectivas contas bancárias. E é aí que entra o Pix Automático: uma vez em ação, ele permitirá que todos esses pagamentos também sejam feitos de forma automatizada, porém utilizando o Pix como base.

Ou seja: ainda mais praticidade para todos os brasileiros.

Vale frisar, ainda, que além do Pix Automático o Banco Central do Brasil também prevê a criação do Pix Internacional.

Essa outra modalidade ainda não tem, necessariamente, uma previsão de quando será lançada. Porém, quando isso ocorrer, também irá revolucionar a forma como fazemos compras e pagamentos internacionais.

Isso por que, por meio dele, quem está no Brasil e possui conta bancária aqui poderá literalmente fazer um Pix para uma empresa que esteja em outro país.

Não é exagero afirmar que o Pix é a modalidade de pagamentos preferida dos brasileiros

Além do Pix Automático e do Pix Internacional, o Pix Crédito é outra das funcionalidades que podem ganhar data definitiva de lançamento ainda no decorrer de 2023.

Mas, independentemente do que o futuro reserve, a verdade é que essa modalidade de pagamentos já é um verdadeiro sucesso!

Já são pelo menos 140 milhões de pessoas cadastradas que, juntas, somam mais de 530 milhões das chamadas “chaves Pix”, para realizarem suas transações.

Vale lembrar, inclusive, que no dia 20 de dezembro de 2022, quando os brasileiros receberam a última parte do 13º, o sistema Pix bateu seu recorde: foram 100 milhões de operações realizadas em um único dia!

