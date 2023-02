Imposto de Renda: como antecipar a restituição deste ano? Se prepare

A restituição do Imposto de Renda é um direito de todo contribuinte, basicamente ela consiste em receber uma parte do valor que foi pago a mais no ano anterior. Todavia, é preciso seguir um calendário divulgado pela Receita Federal, para sacar o valor em questão. Contudo, há algumas maneiras que o interessado pode optar para efetuar a antecipação da restituição do Imposto de Renda, isso é bem interessante quando há uma dívida pontual, por exemplo. Entenda como realizar o processo.

O que é a antecipação da restituição do Imposto de Renda?

Basicamente consiste em você receber o valor da restituição antes do prazo que seria estabelecido pela Receita Federal. Mas no fundo, não é uma ‘antecipação’, é um empréstimo que usa como garantia o saldo do Imposto de Renda que o contribuinte irá receber posteriormente.

Mas ao optar pela modalidade, tome bastante cuidado, pois a depender da situação, isso pode ser bastante desvantajoso, uma vez que os juros são altos, mesmo o empréstimo sendo liberado usando a garantia da restituição. Por isso, não caia na ideia que é uma ‘antecipação’, uma vez que é um empréstimo.

Lembrando que não há uma maneira de antecipar o imposto de renda, já que todos devem seguir o calendário oficial. A única diferença é que as pessoas que estão contidas nos primeiros lotes, recebem antes, isto é, idosos e pessoas com doenças graves ou portadoras de alguma deficiência.

Veja também: Quero mudar meu consignado de banco; posso fazer isso? Veja as regras

Como receber a restituição de maneira mais rápida?

Há sim como receber o valor de modo mais rápido, mas para isso, é preciso que a pessoa faça a declaração do imposto de renda mais cedo também. Ou seja, nesse caso, ela pode até receber antes e não seria um empréstimo. O ponto negativo do empréstimo é que a pessoa acaba pagando juros exorbitantes que na maioria das vezes, não compensa.

Por isso, comece agora mesmo a agilizar sua declaração. Para isso, pegue todos os documentos necessários, recebidos e despesas que você teve no ano passado. É importante fazer isso, uma vez que gastos feitos com saúde podem ser deduzidos também.

Por fim, confira se você teve mudanças exorbitantes em sua renda, por conta de troca de emprego, empréstimos ou heranças que você teve direito. Todos os detalhes citados devem ser declarados também. E somente após fazer tudo isso, que é interessante você tomar a decisão se irá querer ou não realizar a ‘antecipação’ do imposto de renda. Caso você tenha uma dívida pontual ou esteja passando por uma emergência, isso acaba sendo vantajoso.

Veja também: Aprenda a mudar o limite do PIX no seu celular em qualquer banco