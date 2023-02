Janeiro somou 1,2 milhão de pessoas na espera do INSS; o que fazer para ser atendido?

Má notícia! Infelizmente a fila de espera para obtenção de benefícios do INSS ultrapassou o número de 1,217 milhão de pessoas! Segundo dados, milhares de pessoas estão na espera do requerimento atendido de suas solicitações e outras com requerimentos pendentes. O número representa que em menos de 30 dias – mais de 200 mil pessoas entraram na fila de espera. Lembrando que os pedidos pendentes são os requerimentos que já passaram pela primeira fase – entretanto, estão pendentes devido algum documento faltoso.

Fila do INSS aumenta em 2023

Lembrando que nos últimos anos em razão da pandemia ocorreu um grande aglomerado de benefícios travados. Com isso, o INSS cessou a concessão de novos pagamentos em razão do período conturbado do país. Entrementes, com a entrada do novo Governo – o novo Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT) prometeu diminuir as filas e posteriormente até mesmo cessá-las.

Com isso, os futuros beneficiários precisam aguardar até anos para que seus pedidos sejam atendidos. Algumas pessoas buscam por advogados, a fim de que seus requerimentos sejam atendidos em primeira instância. Desse modo, todos os benefícios do INSS estão pendentes.

Bem como o BPC – Benefício de Prestação Continuada, aposentadorias e pensões. Números elevados. Visto que a concessão dos benefícios representam gastos a mais para o Governo Federal com novos salários – a maioria dos benefícios do INSS usam como base o salário mínimo vigente.

Lembrando que dos benefícios concedidos pelo INSS – apenas a pensão e aposentadoria dá direito ao 13° salário. No caso da aposentadoria, apenas em alguns casos. Será que há uma maneira de ser atendido mais rápido no INSS? Veja!

Como ser atendido mais rápido no INSS?

Por ser uma fila no sistema – não há como burlar. Os pedidos mais antigos serão atendidos primeiro e assim sucessivamente. Entrementes, o Ministro da Previdência prometeu que os primeiros passos de sua gestão será normalizar as filas e por fim – voltar ao que era anteriormente, que em poucos dias uma pessoa conseguia obter a concessão de seu benefício.

Com isso, ele espera realizar planejamentos entre a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil – realizando ações conjuntas entre estados e municípios a fim de garantir o direito previdenciário de todos os brasileiros. Agilizando os processos e reunindo os demais dados faltantes.

Visto que para anexar um único documento faltante para concluir os procedimentos é necessário até seis meses devido a alta demanda. Espera-se que nos próximos semestres haja essa parceria e o Governo consiga manter o equilíbrio. Visto que a atual Gestão possui um outro desafio: os valores pagos.

Com a alta demanda, mais e mais salários irão sair dos cofres e a alta demanda poderá prejudicar a economia – como afirmam especialistas. Entretanto, Lula busca uma maneira de equilibrar os novos beneficiários e a atual economia brasileira.

