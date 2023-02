FGTS: revisão vai contar com até R$ 300 bilhões de repasse

Boa notícia! Parado há três anos – no dia 20 de abril irá acontecer no Plenário a reunião que irá decidir os rumos da revisão do FGTS. Caso seja aprovado pelos representantes – mais de 300 bilhões em repasses deverão acontecer! Para garantir, é necessário realizar o requerimento online e ter trabalhado de carteira assinada a partir de 1999. Caso você se encaixe nos requisitos: veja abaixo como solicitar e quem tem direito.

Revisão do FGTS

A revisão do FGTS consiste na alteração do índice de correção usado. Nos dias de hoje – a Caixa Econômica Federal, usa como base para correção do FGTS o TR (Taxa Referencial). Com isso, devido a pedidos realizados – O Supremo Tribunal Federal (STF) acabou cedendo e marcando a data oficial da reunião que irá defender a revisão do benefício pela inflação e não pelo TR.

Visto que atualmente os valores são medidos mediante a TR somados de 3%. Caso o resultado seja positivo para os trabalhadores – mais de 300 bilhões em recursos serão destinados para o cumprimento da sentença. Os defensores justificam que como o FGTS é corrigido mediante a Taxa Referencial – a cada ano os trabalhadores vão perdendo o poder de compra.

Portanto, o requerimento é acerca do aumento real com base na inflação anual – com isso, os trabalhadores que recebem o benefício não vão perder o poder de compra com o passar dos anos! R$ 10 mil há 10 anos atrás valia muito mais do que vale hoje em dia!

Desse modo, a revisão no benefício visa corrigir os valores dos trabalhadores contando de 1999 até os dias de hoje – caso o novo índice seja escolhido, os valores contidos em conta serão atualizados. Visto que os valores corrigidos serão válidos para brasileiros que possuem saldo ativo ou inativo e até mesmo para aqueles que já sacaram.

No caso – o valor corrigido será levado em conta até o momento que o saldo estava em conta.

Como pedir a revisão do FGTS online?

Embora espera-se que a revisão aconteça de maneira automática, na maioria dos casos é necessário a entrada de um advogado. No caso, o profissional irá averiguar todos os extratos do FGTS e adentrar na Justiça. Entrementes, o próprio trabalhador pode realizar o requerimento na justiça, sem a necessidade de um advogado.

Para isso é necessário ele organizar os valores. Através da ferramenta LOIT FGTS é possível realizar o upload do extrato do FGTS dos últimos anos e em questão de segundos a ferramenta disponibiliza o valor a ser corrigido. Em mãos, basta o trabalhador entrar na justiça solicitando o requerimento de revisão do FGTS.

Algumas pessoas optam pelos advogados porque geralmente as causas são resolvidas mais rapidamente – já que eles conhecem os trâmites mais de perto e as dicas para agilizar o procedimento. Espera-se que até o final deste primeiro semestre haja uma resposta final por parte do STF para os trabalhadores.

