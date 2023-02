Bolsa Família: quem mora sozinho pode ser cancelado do CadÚnico?

No ano de 2022, o aumento de pessoas inclusas no programa Auxílio Brasil aumentou significamente, isso porque pessoas que moram sozinha também acabou solicitando o auxílio, só que isso foi um dos pontos que chamou atenção no governo para ter uma atenção para fraude na entrevista.

O Ministério da Cidadania se posicionou sobre esse caso e informou que iria averiguar esse ponto. No início de 2023, no mês de janeiro o Ministério do Desenvolvimento Social do governo do Lula, divulgou para a imprensa que essa averiguação de pessoas que moram sozinhas e recebem o Bolsa Família não será mais analisada.

Ou seja, toda essa averiguação foi suspensa, porém Lula já afirmou que sua equipe petista vai fazer um pente-fino nos cadastrados, além do nome ter passado novamente para o Bolsa Família e terá algumas regras novas e que precisaram seguir à risca.

Por que teve o cancelamento?

Isso aconteceu porque desde o início, o governo já estava avisando todos os beneficiários que estivesse com alguma irregularidade no cadastro principalmente de quem mora sozinho, o benefício iria ser cortado entre os meses de março e maio deste ano, No entanto, o Governo Federal afirmou que encontrou uma falha dentro do CadÚnico.

Essa falha que aconteceu no CadÚnico no mês de agosto de 2022, fez com que a análise que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez sobre os cadastros não valessem mais. E oficialmente, esse mês de fevereiro é o último mês que ainda o programa terá o nome de Auxílio Brasil, após isso vai ter a reformulação e voltará a se chamar Bolsa Família.

Reformulação do Bolsa Família

Vale ressaltar que o programa do Bolsa Família será relançado no mês de março, e já o programa do CadÚnico vai ter que passar por uma atualização em todos os cadastros, então é importante destacar que para as pessoas que moram sozinhas já atualizar o seu cadastro para ficar dentro dos requisitos para não correr o cancelamento do Bolsa Família.

Já para as famílias que estão cadastradas a mais de dois anos é necessário também atualizar o CadÚnico para garantir o benefício (isso na verdade é uma regra estabelecida pelo Cadastro Único, que a cada dois anos a família tem que atualizar os dados se não pode ser descartado). Todas as pessoas e famílias que não cumprir os requisitos serão desclassificadas no programa.

O Governo Federal anunciou que todo esse tramite é para que os repasses não sejam feitos para pessoas que não estejam incluídas nas regras, e a finalidade não é apenas essa é para que assim o governo tenha acesso a real condição da família.

