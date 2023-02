Petrobras libera MAIOR concurso de 2023! Nível técnico e salário de R$ 5,5 mil

Nesta última quinta-feira (09/02) o Diário Oficial da União publicou um edital sobre o concurso da Petrobras, serão ofertadas vagas de reserva e cerca de 1.400 oportunidades para os candidatos de nível médio/técnico.

A banca que será a organizadora do concurso é a Cebraspe e com o salário inicial de R$ 5,5 mil e são 373 vagas imediatas e 1.119 CR, a taxa que as pessoas devem pagar para a inscrição é de R$ 62,79 e período de se inscrever é do dia 15 de fevereiro ao dia 17 de março, e a prova dia 30 de abril.

Cargos para nível médio/técnico

Ênfase 1: Enfermagem do Trabalho – 5 vagas imediatas // 15 vagas de CR

Ênfase 2: Inspeção de Equipamentos e Instalações – 11 vagas imediatas // 33 vagas CR

Ênfase 3: Logística de Transportes – Controle – 6 vagas imediatas // 18 vagas CR

Ênfase 4: Manutenção – Elétrica – 41 vagas imediatas// 123 vagas CR

Ênfase 5: Manutenção – Instrumentação – 55 vagas imediatas //165 vagas CR

Ênfase 6: Manutenção – Mecânica – 66 vagas imediatas // 198 vagas CR

Ênfase 7: Operação – 114 vagas imediatas // 342 vagas CR

Ênfase 8: Operação de Lastro – 24 vagas imediatas // 72 vagas CR

Ênfase 9: Projetos, Construção e Montagem – Elétrica – 4 vagas imediatas // 12 vagas CR

Ênfase 10: Projetos, Construção e Montagem – Mecânica – 5 vagas imediatas // 15 vagas CR

Ênfase 11: Segurança do Trabalho – 36 vagas imediatas // 108 vagas CR

Ênfase 12: Suprimento de Bens e Serviços – Administração – 6 vagas imediatas // 18 vagas CR

São cerca de 1.119 vagas que eles estão oferecendo, é importante ressaltar também que todos os candidatos aprovados podem ser inseridos em qualquer instituição da Unidade da Federação em que a Petrobras tem área de atuação.

Como se inscrever

Qualquer pessoa que tem interesse pode realizar a inscrição no portal da banca Cebraspe, que no caso é a banca responsável em aplicar a prova do concurso, lembrando que o período de inscrição é do dia 15 de fevereiro ao dia 13 março, e o valor da inscrição é de R$ 62,79.

Conforme foi publicado no edital, o salário básico é de R$ 3.294,36 e pode aumentar para R$ 5.563,90.

Confira os requisitos dos cargos para o concurso da Petrobrás

Ênfase 1: Enfermagem do Trabalho

curso técnico de nível médio em Enfermagem, complementado por curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

Ênfase 2: Inspeção de Equipamentos e Instalações

curso de nível técnico em Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Mecânica de Precisão, Metalurgia, Metrologia, Fabricação Mecânica, Mecatrônica, Química ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

Ênfase 3: Logística de Transportes – Controle

curso de nível técnico em Administração, Aeroportuário, Comércio Exterior, Logística, Portos, Suprimento, Transporte de Cargas e Transporte Rodoviário.

Ênfase 4: Manutenção – Elétrica

curso de nível técnico em Eletroeletrônica, Eletromecânica ou eletrotécnica. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

Ênfase 5: Manutenção – Instrumentação

curso de nível técnico em Automação Industrial, Eletrônica, Eletroeletrônica, Mecatrônica ou Metrologia. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

Ênfase 6: Manutenção – Mecânica

curso de nível técnico em Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

Ênfase 7: Operação

curso de nível técnico em Análises Químicas, Automação Industrial, Construção Naval, Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia, Metrologia, Petróleo e Gás, Petroquímica, Plásticos, Química, Refrigeração e Climatização, Sistemas a Gás ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

Ênfase 8: Operação de Lastro

curso de nível técnico em: Automação Industrial, Construção Naval, Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia, Metrologia, Petróleo e Gás, Soldagem ou Telecomunicações. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

Ênfase 9: Projetos, Construção e Montagem – Elétrica

curso de nível técnico em Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica ou Eletrotécnica. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

Ênfase 10: Projetos, Construção e Montagem – Mecânica

curso de nível técnico em Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

Ênfase 11: Segurança do Trabalho

curso de nível técnico em: Segurança do Trabalho, ou curso de nível médio acrescido de curso de Supervisor de Segurança do Trabalho.

Ênfase 12: Suprimento de Bens e Serviços – Administração

curso de nível técnico em: Administração, Comércio, Comércio Exterior, Contabilidade, Finanças, Informática, Logística ou Suprimento.

