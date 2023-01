Com o objetivo de deixar de lado a função de funcionário em sua ocupação fixa, muitos brasileiros vem recorrendo, nos últimos anos, para a abertura de negócios próprios, que concedem maiores autonomias para o empreendedor.

É claro que o começo de um novo empreendimento não é fácil, e tirar as ideias do papel podem ultrapassar os limites do esperado, gerando dúvidas sobre o desprendimento financeiro necessário nesse momento.

Nesse sentido, antes de abrir sua própria empresa, é importante que o indivíduo conheça as melhores opções para uma maior estabilidade nesse novo momento. Veja mais sobre essas questões ao decorrer do texto.

Entenda o que é empréstimo

Um empréstimo é um valor concedido por uma instituição financeira que deve ser devolvido após um período de tempo, com a cobrança adicional de juros. Esses valores acrescidos não são fixos e variam de acordo com o tipo de negociação entre o credor e o devedor.

Apesar de pode ser uma armadilha para aqueles que não sabem lidar da melhor forma com esse crédito, gerando juros e multas que ultrapassam o valor esperado, obter um empréstimo pode ser a porta de entrada para conseguir montar aquele negócio dos sonhos.

Nesse sentido, existem diversos tipos de empréstimos e que podem ser consultados a depender da necessidade ou preferência do empreendedor. Confira os principais:

Empréstimo Pessoal

Considerado um meio mais simples de financiamento, esse tipo de crédito é fornecido por pessoa física e não possui uma garantia, sendo necessário o pagamento de juros mensais sob o valor cedido pelo credor: esses aspectos variam e são definidos pelo contrato. Nesse sentido, a partir da negociação, é necessário que seja comprovada a possibilidade de quitação da dívida por parte do devedor.

É um bom meio para aqueles que necessitam do dinheiro com certa urgência, mas cada caso deve ser estudado: ninguém gostaria de se endividar com a grande quantidade de juros, não é?!

Linhas de Crédito

Geralmente, as linhas de crédito são utilizadas para a aquisição e finalidades específicas e é disponibilizado tanto para pessoas físicas, quanto para empresas. Esse valor pode ser concedido por meio de empréstimos ou financiamentos.

São diversas as linhas de crédito existentes, e quem se interessar por esse formato deve estar atento as melhores taxas e parcelas.

Empréstimo com garantia

O empréstim0 com garantia é considerada um meio de empréstimo com menor risco para a instituição financeira. Nesse caso, é necessário que o devedor coloque em prova um bem como formato de garantia do valor cedido. É possível, nesse sentido, colocar itens como veículos, imóveis e outros como modo de garantia de retorno do recurso.

Esse formato deve ser evitado em casos de empreendimentos com futuro incerto ou em áreas mais instáveis, visto que, em caso de não pagamento para o credor, grandes serão as consequências.

Como obter empréstimos?

Para recorrer a financiamentos e créditos das instituições financeiras, é necessário procurar as melhores opções para o recurso que você deseja. Nesse sentido, é necessário se atentar as opções que trazem maior segurança e estabilidade, priorizando empresas ou pessoas de confiança no ramo.

Para aqueles que estão se aventurando pela primeira vez no empreendedorismo, criar uma conta e cartão para PJ (Pessoa Jurídica), visando uma maior separação entre as finanças pessoais e da empresa, fator que pode evitar muitas complicações.

Além disso, um bom planejamento é sempre uma boa ideia quando o assunto é colocar em prática uma nova ideia. Conhecer o mercado de atuação, gastos e investimentos iniciais devem compor os pensamentos do empreendedor. Não se esqueça de que o lucro é resultado do bom funcionamento de todas as etapas anteriores.

