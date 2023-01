Previsão para cada SIGNO na próxima semana; de 16 a 22 de janeiro

Conhecer a previsão para cada signo, no que diz respeito a próxima semana (16 a 22 de janeiro) é uma das melhores iniciativas para saber como lidar com as emoções que poderão surgir nos dias que se aproximam.

No dia 18, especificamente, Mercúrio deixará de estar retrógrado aos poucos. E isso, de certa forma, representa crescentes melhorias nos processos de comunicação, por exemplo.

Porém, a forma como os outros planetas e astros tendem a se comportar no período mostra que, para alguns signos, a semana deverá ser de cautela e até mesmo um pouco de introspecção para pensar a respeito de diversos assuntos.

Resumo da previsão para cada signo, de 16 a 22 de janeiro

As previsões para cada signo do horóscopo tendem a ser compostas de diversas linhas, de modo a abranger todos os aspectos da vida de cada pessoa.

Abaixo, porém, segue um breve resumo do que está previsto para os próximos dias:

Áries

Será uma ótima semana para trabalhar traumas do passado e trabalhar com pessoas com os quais compartilha ideais. Os dias podem ser desafiadores por conta de relações afetivas.

Touro

Os resultados dos esforços começarão a surgir, assim como a força para superar medos e ir em busca de objetivos. Parcerias que não são favoráveis poderão ser desfeitas.

Gêmeos

Desentendimentos poderão surgir nas relações amorosas. Mas, por outro lado, haverá uma imensa vontade de se expandir de diversas formas. Buscar autoconhecimento e equilíbrio será a melhor iniciativa.

Câncer

O desapego de pensamentos e emoções será bem vindo nos próximos dias, assim como a diminuição da autocrítica. Uma perda pode surgir, exigindo maturidade.

Leão

Para pessoas deste signo, diversos rompimentos poderão surgir, inclusive em relação a traumas que serão deixados para trás. No amor, será preciso que o casal, como um todo, deixe comportamentos nocivos de lado.

Virgem

Haverá o desconforto da necessidade de lidar com situações desconfortáveis que, até então, vinham sendo evitadas. Mas também haverá muita alegria para lidar com o trabalho e com o bem-estar.

Libra

Todo pensamento autodestrutivo deverá ser evitado. O foco, de modo geral, deverá estar nas atividades que trazem prazer e alegria, e também no controle do ego.

Escorpião

A previsão para este signo revela mais momentos junto à família, e uma energia positiva, de modo geral. Uma pessoa muito querida pode adoecer nos próximos dias.

Sagitário

Fazer tudo sozinho, ou pedir ajuda de pessoas próximas? Par a próxima semana, as duas opções serão válidas, desde que haja equilíbrio. Será uma fase consideravelmente alegre para este signo.

Capricórnio

A semana dos capricornianos será marcada pela comunicação e pelo autoconhecimento. No quesito financeiro, imprevistos poderão surgir, assim como ótimas notícias de ganhos.

Aquário

Será preciso controlar impulsos, e lidar com a frustração de algumas certezas dando errado. Mesmo assim, a semana tende a ser animada e leve.

Peixes

Recolhimento, finalizações e encerramento de ciclos: estas serão as palavras para a semana de Peixes. Pode parecer assustador, mas tudo isso será necessário para que coisas novas, e melhores, apareçam.

Fatores que influenciam todas as previsões desta semana em questão

Além do movimento de Mercúrio, há também a transição do Sol, indo de Capricórnio para Aquário.

A junção deste astro com o planeta Plutão também é marcante no que diz respeito à previsão para cada signo, uma vez que presenta que a semana, como um todo (e para os signos de forma geral), será repleta de contato com traumas e medos que precisam ser enfrentados.

