Novas tecnologias que devem DOMINAR o mercado em 2023

As novas tecnologias e suas respectivas tendências sempre estão presentes na vida das pessoas e, principalmente, no mundo dos negócios. E isso se tornou ainda mais notável durante a pandemia do Coronavírus, quando praticamente tudo do nosso cotidiano passou a ser feito de forma online.

Era por meio da tecnologia que as pessoas se comunicavam e realizavam comprar, por exemplo. E as tecnologias que começaram a ser desenvolvidas e/ou a ganhar força nesse período amadureceram com os passar dos meses, a ponto de serem vistas como as mais importantes para 2023.

Todas elas são listadas abaixo.

Novas tecnologias que irão revolucionar os negócios em 2023

São, ao todo, seis principais novas tecnologias às quais todos nós, e principalmente os empresários, devem se atentar:

1. Sustentabilidade e Análise de Dados

A sustentabilidade, mais do que nunca, também é uma forte tendência, principalmente no âmbito governamental. E quanto mais atrelado à análise de dados ela estiver, melhores resultados serão obtidos: os profissionais de Data Analytics nunca foram serão muito requisitados em setores como o do agronegócio e o de geração de energia.

2. Metaverso

Trabalho remoto, home office e sistema híbrido de trabalho são termos que estarão intimamente ligados ao metaverso a partir deste ano: as pessoas já se acostumaram com as reuniões on-line, por exemplo, e agora tudo será potencializado com os ambientes de trabalho digitais.

3. Plataformas de nuvem

Segundo a Gartner, que analisa dados globalmente, até 2027 pelo menos metade das empresas integrará seus conteúdo na nuvem. E a busca por novas tecnologias voltadas para esse contexto está só começando!

4. Desenvolvimento back e front-end

As pessoas aprenderam a comprar on-line, e não irão abandonar esse hábito. Logo, ganha espaço também em 2023 todas as tecnologias e todos os profissionais capazes de desenvolver aplicativos e sites que sejam mais robustos e completos, no que diz respeito a e-commerce.

5. Inteligência Artificial

A famosa A.I. já está presente no mercado há algum tempo. Mas agora ela passará a ser incorporada também às tomadas de decisão, uma vez que está recebendo uma potência computacional maior e, assim, fornecendo e analisando informações de forma mais arrojada.

6. Wireless

O Wireless já é um velho conhecido de todos nós, mas também integrará as novas tecnologias que são tendência para 2023, oferecendo um acesso muito mais rápido aos meios digitais. Suas novas funções irão auxiliar organizações no mundo todo.

Por que as empresas devem aderir a estas novas tecnologias o quanto antes

Segundo Alexandre Tibechreni, especialista da Ironhack, todas as tecnologias acima citadas têm o poder de melhorar a comunicação nas organizações e, ainda, permitir que tenham mais produtividade e melhores resultados.

Logo, as empresas que aderirem a elas ainda no início deste ano poderá ter obter em 2023 uma vantagem competitiva muito maior, e mais praticidade em suas rotinas.

