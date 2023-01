O que é e como vai funcionar o PIX INTERNACIONAL? Entenda

Quando surge uma lei, surge também novas possibilidades. Com a nova Lei de câmbio que começou no Brasil em 2022 no dia 30 de dezembro, a partir de agora as empresas e pessoas físicas terão oportunidade de navegar pelo mercado de moedas, em compras e vendas, além de trazer uma ajuda para se tornar mais simples o processo de transferências internacionais.

Com isso, surge o pix internacional, já ouviu falar? O pix internacional já vem sendo analisado por um tempo em vários países, e essa nova lei de câmbio pode encaminhar esse início.

Com algumas mudanças que irão acontecer com a nova lei, o intuito é que os pagamentos sejam feitos com mais agilidade, além também dos recebimentos internacionais. Uma informação também que foi compartilhada é que para as pessoas físicas que precisam fazer essa transação de enviar ou receber dinheiro do exterior, elas terão benefícios diretamente para esse tipo de negócio.

Lei de câmbio

Para quem não conhece, a nova lei de câmbio está sendo comentada por ser moderna além de ter suma importância para combater a evasão de divisas, como financiamento em terrorismo e narcotráfico. Carlos Viana, que é senador de Minas Gerais, informa que as instituições financeiras que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, irão poder utilizar esse dinheiro para investir, financiar e, até mesmo, emprestar o dinheiro no território nacional ou internacional.

Ou seja, como citamos acima, o surgimento de uma nova lei sempre irá trazer novas possibilidades, e a nova lei de câmbio chegou para modernizar e trazer mudanças no mercado além de regular o Brasil com os outros países que também faz parte da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Benefício para as Pessoas Físicas com a nova lei

As pessoas físicas tiveram uma notícia maravilhosa para quem gosta de atuar nesse ramo, elas poderão vender moeda estrangeira eventualmente. Por mais que seja uma prática considerada “comum”, eles não podiam fazer isso pois na lei não era permitido.

Viagens ao exterior

Você viaja muito? Com essa nova lei também foi disponibilizado um novo limite, ou seja, agora é possível que as pessoas consigam viajar com cerca de até R4 10 mil dólares, pois antes o limite máximo era de R$ 10 mil.

Essa mudança irá facilitar as transações internacionais, ou seja, agora com essa nova lei as atribuições que faziam parte do Conselho Monetário Nacional foram para o Banco Central.

O real digital

O Banco Central informou que essa nova lei terá maior liberalidade, ou seja, pode favorecer a implantação do real digital. A instituição financeira cria expectativa de que a moeda virtual já esteja disponível em até no máximo três anos.

Então, o real digital terá o foco principal em criar novas tecnologias, como por exemplo, a internet das coisas (é uma tecnologia que irá conectar objetos a internet). Isso já está começando a acontecer, como por exemplos as geladeiras, aspirador de pó, entre outros.

