Mensagens temporárias do WhatsApp devem mudar em breve

O WhatsApp é o mensageiro mais famoso do mundo. Conta com várias funcionalidades e sempre está em busca de inovações para os seus usuários. Há alguns meses lançou a função de Mensagens temporárias – que permitia que os usuários enviassem mensagens e após um determinado período elas desapareciam automaticamente. Em semelhante modo ao que acontece no Instagram. Entrementes, a modalidade possui algumas falhas segundo especialistas e uma nova atualização deverá surgir em breve. Veja abaixo mais sobre essa função e qual será a nova atualização da funcionalidade.

Novas funcionalidades

Na última atualização do WhatsApp, sua aparência ficou semelhante ao Instagram. Recordando algumas funções da rede social parceira, como por exemplo: stories e avatar. Não parando por aí, algumas funções extras foram implantadas e muitos sequer perceberam. Como o bloqueio de captura de tela nas imagens únicas.

Anteriormente, era possível capturar a tela – sendo uma maneira de burlar o sistema. Bem como o surgimento dos avatar, que possibilita que os usuários criem seus próprios personagens e posteriormente usem eles através do pack de figurinhas. Podendo personalizar do seu jeitinho – cor de pele, cabelo, barba, roupa, etc.

Outra novidade que irá vir nas próximas atualizações é a conexão via Proxy do WhatsApp, que irá permitir que os usuários permaneçam conectados mesmo na ausência de acesso à internet; uma alternativa bem planejada para determinados países que se encontram sem acesso à rede.

Entrementes, o que está dando o que falar é acerca da nova atualização que poderá vir nos próximos dias. De acordo com o site WABetaInfo – o WhatsApp terá em suas próximas atualizações a possibilidade de guardar as mensagens temporárias – fazendo com que elas não sumam após determinado período – uma espécie de mensagens favoritas.

Visto que os autores das mensagens terão total poder sobre elas, podendo apagá-las a qualquer momento, sem a necessidade de permissão de terceiros ou não; embora ainda não esteja confirmado, muitos usuários aguardam ansiosamente por essa atualização, sendo essencial em diversos casos.

Entendendo a função

Já disponível para alguns usuários da versão beta do WhatsApp, ela garante que mesmo as mensagens temporárias consigam ter um tempo maior de vida. Bastante útil visto que às vezes assuntos importantes são tratados nessas conversas – sendo que após algum período acabam sendo deletados; prejudicando a ambos.

Outro ponto a ser considerado é que as mensagens temporárias não se tratam das fotos únicas – são coisas totalmente diferentes. No caso das mensagens temporárias é acerca da funcionalidade que quando ativada transforma qualquer chat em temporário, fazendo com que as mensagens tenham um prazo de validade.

Após aprovado e implementado, a função que ainda está em desenvolvimento ficará disponível na área de configurações, bem como as mensagens favoritadas. Podendo ser acessadas a qualquer hora e tendo uma maior disponibilidade para todos; muitos preveem que em menos de 40 dias a função será agregada ao mensageiro.

